CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmede Aytekin ve Zeybek de yer aldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

06.06.2024 15:20
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'ndeki ziyarette Baş ve heyetini, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin karşıladı. Görüşmede Aytekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de yer aldı. Saat 12.00 itibarıyla başlayan görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika
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