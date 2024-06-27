CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İşçi Konfederasyonlarını Mitinge Davet Etti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçi konfederasyonlarının başkanlarını telefonla arayarak "Emek Mitingi"ne davet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı telefonla arayarak, 30 Haziran günü Gebze'de düzenlenecek "Geçinemiyoruz Mitingi"ne davet etti.

Özel, asgari ücretin ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında olmasının ve asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılamayacak olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yurttaşların büyük bir bölümünün geçinemediğini ifade etti. Özel, konfederasyon başkanlarını ve üyelerini mitinge davet etti.