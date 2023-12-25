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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmet İnönü'yü anma mesajı yayınladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmet İnönü'yü anma mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 50'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Özel, mesajında İnönü'yü büyük bir diplomat, asker ve siyaset insanı olarak anarak rahmetle ve saygıyla andığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmet İnönü\'yü anma mesajı yayınladı
25.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 10:53
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2'nci Cumhurbaşkanımız, Lozan Zaferi'nin mimarı, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı'nın dışında tutmayı başarmış büyük bir diplomat, büyük bir asker, büyük bir siyaset insanı 2'nci Genel Başkanımız İsmet İnönü'yü ölümünün 50'nci yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 50'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Özel, mesajında şunları kaydetti:

"2'nci Cumhurbaşkanımız, Lozan Zaferinin mimarı, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı'nın dışında tutmayı başarmış büyük bir diplomat, büyük bir asker, büyük bir siyaset insanı 2'nci Genel Başkanımız İsmet İnönü'yü ölümünün 50'nci yıldönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA
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İsmet İnönü, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

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