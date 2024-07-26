CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in TRT Haber ekibine saldırısını kınadı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İsrail'in, görevini yapan TRT Haber ekibine saldırısını lanetliyor, saldırıya uğrayan kameraman Ömer Avvad'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail, gerçeklerin ortaya çıkması için Filistin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik saldırılarına son vermelidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, bugün İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da TRT Haber ekibine saldırısını kınadı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in görevini yapan TRT Haber ekibine saldırısını lanetliyor, saldırıya uğrayan kameraman Ömer Avvad'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail, gerçeklerin ortaya çıkması için Filistin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik saldırılarına son vermelidir."