CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede tüzük taslağında değişiklik olması halinde Kılıçdaroğlu ile irtibat halinde olunması kararlaştırıldı.

02.09.2024 10:06  Güncelleme: 11:25
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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre; Parti Meclisi ve TBMM Grubu toplantısı ile Ankara İl Danışma Kurulu'ndan gelen önerilerin ışığında tüzük taslağında değişiklik olması halinde Kılıçdaroğlu ile irtibat halinde olunması kararlaştırıldı. Görüşmeye katılan Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da ANKA'ya yaptığı değerlendirmede "Sayın Özgür Özel tüzük ile ilgili çok ayrıntılı sunum yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman küçük sorular sorarak konuyu daha da açıklayıcı hale getirmeye çalıştı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ABB'nin Mogan Tesisi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeye Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı. Genel Başkan Özgür Özel'in davetiyle gerçekleştirilen ve yaklaşık iki buçuk saat süren yemekte Özel'in tüzük değişikliği çalışmalarında gelinen son aşamaya ilişkin bilgi vererek, Kılıçdaroğlu'nun önerilerini aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre görüşmede, Parti Meclisi ve TBMM Grubu toplantısı ile Ankara İl Danışma Kurulu'ndan gelen önerilerin ışığında tüzük taslağında değişiklik olması halinde Kılıçdaroğlu ile irtibat halinde olunması kararlaştırıldı. Özel, Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkanlığı sırasında vadettiği tüzük değişikliklerine taslak metinde yer verdiklerini belirterek, yeni bir önerisi olup olmadığını sordu. Kılıçdaroğlu da yeni bir önerisi bulunmadığını, taslağın son halini kendisine ulaştıktan sonra bilgi vereceğini ifade etti. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, görüşmenin detaylarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"Bugüne kadarki yapılan revizyonlar Sayın Kılıçdaroğlu'na verildi"

Erkol şunları söyledi:

Görüşme Sayın Özgür Özel'in davetiyle oldu. Sayın Özgür Özel önceki genel başkanlarla tüzük konusunda görüşmek ve değerlendirmek istiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu'yla da takvimler bugüne örtüştüğü için bugüne planlandı. Mansur Başkan'la bu görüşmenin yemekli daha rahat bir ortamda olması konusunda bir öneri götürmüştük. Sayın Genel Başkan da buna sıcak bakınca dörtlü yemek yemiş olduk. İki genel başkan konuştu. Amaç onların karşılıklı diyaloğuydu. Zaman zaman biz de küçük katkılarda bulunduk. Sayın Özgür Özel tüzük ile ilgili çok ayrıntılı sunum yaptı. Madde madde Sayın Kılıçdaroğlu'na anlattı. Sayın Kılıçdaroğlu zaman zaman çok küçük sorular sorarak konuyu daha da açıklayıcı hale getirmeye çalıştı. Ama tüzük çok hızlı yenileniyor. Yani bir şekilde bir öneri geliyor mesela bir iki cümle değişiyor. Hem Parti Meclisine hem Meclis grubuna tüzük sunulacak. Muhtemelen bir kere daha revize edilecek. Bugüne kadarki yapılan revizyonlar Sayın Kılıçdaroğlu'na verildi. Yazılı olarak da verildi. Ama yarından sonra revize edilmiş hali bir kez daha verilecek. Zannediyorum Kılıçdaroğlu onun üzerine bir değerlendirme yapıp daha derli toplu görüşlerini sunacak. Bugün ilk kez böyle sohbet edildiği için daha çok anlamaya dönük sorular sordu. Benim görüşüm değişikliklerin önemli bir kısmı için olumlu görüş beyan edecek. Yine bir görüşmeyle ya da yazılı olarak kendi görüşlerini iletir diye düşünüyorum.

"Kılıçdaroğlu kendisinin bizzat yazdıkları dışında yazılanlara itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi"

Bu görüşmenin tekrarlanma olasılığı yüksek. İki taraf da çok keyif aldı görüşmeden. Doğrusu Mansur Başkan'la birlikte biz de çok keyif aldık. Onun için bu görüşmeyi tekrarlayalım belli aralıklarla dedik. Hem Sayın Özel hem Sayın Kılıçdaroğlu da buna sıcak bakacaklarını söylediler. Görüşme çok olumu geçti. Kılıçdaroğlu da olumlu yaklaştı. Kılıçdaroğlu kendisinin adına yazılan, çizilen, speküle edilen birçok şeyle hiç alakasının olmadığını ama bunlara da bir şey yapamadığını, insanların bir şekilde sanki yanındaymış ya da onun görüşleriymiş gibi çeşitli şeyleri yazdıklarını ve bunlara da takılmadığını söyledi. Kendisinin bizzat yazdıkları dışında yazılanlara itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Ne o düşüncelerle ne o yazılan hiçbir alakam yok diye bir sohbet oldu."

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü - Son Dakika

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