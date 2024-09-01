CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile görüştü

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş görüşmesi sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tüzük kurultayı öncesi CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. ABB'nin Mogan Tesisi'nde gerçekleşen görüşmeye ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme 23.00'te sona erdi.

Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş tesisten birlikte ayrıldı.