CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde halka seslenerek, Türkiye'de geçim sıkıntısı çeken herkesi 30 Haziran'da Kocaeli'de düzenlenecek 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet etti.

22.06.2024 13:05  Güncelleme: 13:11
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(MALATYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde halka seslendi. Özel, " Türkiye'de emeği sömürülen, yıllarca çalışmasının sonucunda emekli maaşı kuşa dönen, ürünü para etmeyen, geçinemeyen herkesi 30 Haziran günü Kocaeli'deki 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Yazıhan Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, daha sonra burada düzenlenen "Halk Buluşması"nda konuştu.

Ekonomik krize ve geçim sıkıntısına değinen Özel, halka şöyle seslendi:

"Bu şartlarda geçinebiliyor musunuz? Siyaset, sokağın sesini dinleme işidir. Sokakta artık ses yok, çığlık var. Ne diye çığlık atıyor insanlar? 'Geçinemiyoruz' diyorlar. Madem ki geçinemiyorsunuz, madem ki sonuç yok, o zaman asgari ücerete zam yapılması gereken günden bir gün önce Türkiye'nin en büyük emek kentinde, Kocaeli'de, Gebze'de işçilerle, emeklilerle, çalışanlarıyla, bütün emekçileriyle, esnaflarla, çiftçilerle birlikte büyük 'Geçinemiyoruz Mitingi' yapacağız. Türkiye'de emeği sömürülen, yıllarca çalışmasının sonucunda emekli maaşı kuşa dönen, ürünü para etmeyen, geçinemeyen herkesi 30 Haziran günü Kocaeli'ndeki Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet ediyorum."

(Sürecek)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli\'de \'Geçinemiyoruz Mitingi\'ne davet etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet etti - Son Dakika
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