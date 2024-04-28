CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Mesir Macunu Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Mesir Macunu Festivali'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Mesir Macunu Festivali\'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen Mesir Şenliği Kortej Yürüyüşü ve Mesir Macunu Saçım etkinliğine katıldı. Özel, törende mesir macunu attı ve Manisalılarla birlikte mesir macunlarını yakaladı.

28.04.2024 18:10  Güncelleme: 18:20
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MANİSA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 484.Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Mesir Şenliği Kortej Yürüyüşü ve Mesir Macunu Saçım etkinliğine katıldı. Özel, Sultan Camii ve külliyelerinden 7 ton mesir macunun saçıldığı törende ilk önce mesir macunu attı, ardından Manisalılarla birlikte camiinin kubbesinden ve minaresinden atılan mesir macunlarından yakaladı.

Mesir saçım töreni öncesi Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Sultan Camii önünde sona eren yürüş sırasında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimizin ev sahipliğinde çok güzel bir gün geçiriyoruz. Ben de Genel Başkan olarak ilk kez mesir törenlerine katılıyorum. Çok güzel bir gün. Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimiz var. Ümit ediyoruz ilerleyen yıllarda uluslararası boyutunun çok daha güçlendiği, bütün bir aya yayılan bütün dünyadan ziyaretçilerin, turistlerin geldiği; Manisa'da hem coşkumuza ortak oldukları hem de Manisa'ya, esnafımıza katkı sağladıkları bir festivale dönüşür. Her geçen yıl bir öncekinden iyi olur diye ümit ediyoruz" dedi.

"BUGÜN SİYASET YOK, BUGÜN MANİSALILIK RUHU BURADA"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivallerine çok şey katacağını belirten Özel, "Sayın Valimiz, AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok değerli milletvekillerimizle yürüyoruz. Bir ay önce herkes kendi kortejinde yürüyordu. Bugün kol kola yürüyoruz. Bunun anlamı şu; mesir hem tıbbi değeri olan hem çok farklı mistik değeri olan insanların o şifalı mesiri kapıpta hastaların şifa bulduğuna inandıkları yönleri olan, böylesine de önemli sosyolojik bir yönü olan Bugün dün rekabet edenler kol kola aynı kortejde yürüyorlar. Manisa bir anlamda zor günlerden sonra kol kola iyi günlere doğru hareket ediyor. Böyle bir anlamı da var. Bugün siyaset yok, bugün Manisalılık ruhu burada. Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimiz de var. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYREK: "MUTLULUĞUMUZ 5 YIL BOYUNCA DAİM OLACAK"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise "Çok mutluyuz, Manisa'm mesiri çok özlemiş. Ben de çok özlemişim. Yaklaşık dört yıl sonra bu mesir vesilesiyle Manisa'mın hem siyasi partileri hem farklı görüşten olanları tek bir omuzda birleşti, kol kola girdi. Manisalılık ruhunu ortaya koydu. Yaklaşık on gündür mesir festivalimiz karnaval havasında şehrin her yerinde kutlanıyor. Bugün de son anlarına denk geldik, mesir saçımıyla birlikte sona erecek. Ama bu festivalimin sona ermesinin ardından festivallerimiz katlanarak devam edecek. Artık Manisa karnavalların bir şehri olacak. İnsanların güldüğü bir şehir haline gelmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım ve çok çalışacağım. Hak ettiği değere kavuşturacağım. Artık yaşanılabilir bir kent nasıl oluyor bunu hem Manisa'mda yaşayanlar hem de çevre illerde yaşayan herkes görecek. Mutluluğumuz beş yıl boyunca daim olacak" diye konuştu.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI DURBAY: "MUTLU VE GURURLUYUZ"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da "Dört yıl aradan sonra biz de Manisa ve tüm Türkiye gibi mesiri çok özlemiştik. Hem de bizim yeni seçilmiş belediye başkanları olarak ilk mesirimiz. O yüzden çok mutlu ve guruluyuz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Mesir Macunu Festivali'ne katıldı - Son Dakika

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