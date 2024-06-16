CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Özel, Manisa'nın gelenekleri ve siyasi önemine değindi.

16.06.2024 14:16
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(MANİSA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

Özgür Özel, beraberindeki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkan Yardımcıları ile Manisa Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti. Vali Ünlü, tarafından Manisa Valiliği önünde karşılan Özel, burada Ünlü nezdinde tüm Manisalıların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, şunları söyledi:

"Ben hiçbir bayramda Manisa'daki resmi bayramlaşmayı aksatmam hatta grup başkanvekiliyken dahi resmi törenlerde eğer genel başkanımız katılıyorsa burada 23 Nisan, 19 Mayıs'a katılıyordum. Dini bayramlarda bilhassa burada oluyorum. Bayramlaşma arife günü oldu. Bizim de dün çok önemli bir işimiz vardır. Parti tarihinde ilk kez bir genel başkan yardımcımız evlendi. Biz de dört önceki genel başkanla birlikte nikah şahitliği yaptık. Tabii eskiden genel başkan yardımcısı 55-60 yaşından önce sıra gelmiyordu. Şimdi genel başkan yardımcımız 29-30 yaşında olunca çok genç. Bir anayasa doçenti Gökçe Gökçen. Bir meslektaşıyla hayatlarını birleştirdi. Öyle olunca biz de oraya katılacağım için gelemedim. Hayırlı bir iş için bu sefer bayramlaşmaya katılamadık. Öyle olunca bugün sizin de Manisa'da olduğunuzu takip ettim. Hem bütün kamu personelimiz adına Manisa'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet eden kim varsa onlar adına askeri olsun, sivil olsun bütün hemşehrilerimizin hem sizin hem büyükşehir belediye başkanımızın bayramlarını kutluyorum" dedi.

"Manisamızda Osmanlı'dan gelen bir devlet geleneği var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Manisamızda Osmanlı'dan gelen bir devlet geleneği var. Osmanlı'nın başkenti olmayan sarayı olan tek şehri burası. Fatih Sultan Mehmet'in yetiştiği, 6 tane tahta çıkan padişahın, sayısız şehzadenin yetiştiği bir kent. Öyle olunca ilk mecliste Saruhan mebuslarıyla temsil edilen çok önemli görevlere gelen ve Cumhuriyet tarih boyunca da hep bakanları olmuş, şehrin iddialı siyasetçilerinin olduğu, başbakan yardımcılarının olduğu bir kent. Daha önce meclis idare amiri düzeyinde Cumhuriyet Halk Partisi temsil ediliyordu. Sonra ben grup başkanvekili oldum. Grup başkanı oldum. Allah nasip etti, genel başkan olduk. Ama Manisa'da bayram olunca, acılı bir gün olunca ya da mutlu bir gün olunca bütün siyasetçiler bir araya gelip, birbirimizi ararız, sorarız, bir aradadır. Sağ olsun güçlü bir yerel basınımız var. Onlar da kentin hem sorunlarını takip ederler hem çözümlere katkı sağlarlar, çok yapıcıdırlar. Şehrin takımları hep beraber desteklenir. Şehrin iyi günü, kötü günü hep birlikte geçirilir. O açıdan bir kez daha bütün hemşerilerimizin bayramını kutluyorum. İnşallah bayramdan sonra da yine hep birlikte şehrimiz, ülkemiz için güzel şeyler yaparız."

Manisa Valisi Enver Ünlü de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Manisa'nın gelenekleri olan bir kent olduğuna dikkati çekti ve kentteki son gelişmeleri aktardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti - Son Dakika

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