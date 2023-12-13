CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez\'i hastanede ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kalp krizi geçiren Saadet Partisi (SP) Milletvekili Hasan Bitmez'i kaldığı hastanede ziyaret etti.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki konuşması sırasında rahatsızlanarak, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilmişti. Bu çerçevede CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanede anjiyoya alınan ve daha sonra kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınan Bitmez'i kaldığı hastanede ziyaret etti. Bitmez'in son durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Özel, ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı.

"Dünden bugüne hep birlikte dua ediyoruz"

Özel, Bitmez'in durumunu daha sonra CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal'ın haberdar etmesiyle öğrendiğini ifade ederek, "Hasan Bitmez, Meclise geldiği ilk günden beri iki grup arasında da köprü olmuş, çok çalışkan, sürekli odamıza ve grubumuza gelen giden, partisi için ve Kocaeli'nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi. Dünden bugüne hep birlikte dua ediyoruz. Hocalarımız sağlık durumu hakkında bilgilendirmeyi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bugün meclisteki herkes, yüreği ağzında bir şekilde Hasan Bitmez büyüğümüzden iyi haber bekliyorlar"

Rahatsızlığın Meclis kürsüsünde yaşanmış olmasının herkes açısından üzücü verici bir durum olduğunu dile getiren Özel, "Elbette siyasetin bir kısmı müzakere, bir kısmı münakaşa ama her türlü sağlık durumunu, her türlü riski değerlendirmek gerekiyor ve sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığı ortada. Bugün meclisteki herkes, yüreği ağzında bir şekilde Hasan Bitmez büyüğümüzden iyi haber bekliyorlar. Bu üzüntülerden, bu sıkıntılardan mutlaka ders almak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte durumu yakından takip edeceğiz. Ailesine, değerli eşine, kıymetli babasına söylediğim gibi emin ellerdeler. yapılabilecek her şey yapılıyor. Biz de hep birlikte dua ediyoruz" diye konuştu.

Bitmez'in hayati riski devam ediyor

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik ise Bitmez'in hayati riskinin hala devam ettiğini vurgulyarak, "Gerekli müdahaleleri devam ediyor. yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solumunu sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi yüksek hayati riski devam ediyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA