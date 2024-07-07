CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu ve Muş'taki sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımlayarak " 83 yaşındaki Hatice Kocakoç'a ve 22 yaşındaki Nazar Karataş'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu ve Muş'taki sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlar için X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Ordu ve Muş'ta yaşanan sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren 83 yaşındaki Hatice Kocakoç'a ve 22 yaşındaki Nazar Karataş'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."