CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tahliye Edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Bir Araya Geldi

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile bir araya geldi.
CHP lideri Özel, Sultanbeyli'de düzenlenecek miting öncesinde, dün tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüştü. Görüşmede, Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.
