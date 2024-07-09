CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜİK'in enflasyon oranlarını eleştirdi

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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜİK'in tartışılan enflasyon oranlarını eleştirdi ve bunu "kul hakkı yemek" olarak niteledi.

TBMM'deki grup toplantısında konuşan CHP lideri Özel, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını eleştirdi. TÜİK eliyle dar gelirlilere karşı bir ihanetle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

" Türkiye'de yoksullara dar gelirlilere bizzat bir devlet kurumu eliyle yapılan, sürdürülen açık bir ihanetle karşı karşıyayız. Açıkladığı enflasyon rakamı istatistik falan değil, ekmek ekmek cebe giren ekmek, kursaktan geçen lokma çocuğa alınacak süt evde yakılacak kömür doğalgaz buna göre zam alıyor insanlar. ENAG'a göre zam verse iki kat zam alacak TÜİK'e göre yarısı veriliyor. Tam olarak kul hakkı yemek varsa, kul hakkı yemenin tanımı neyse TÜİK eliyle bu iktidarın herkese yaptığının adı da budur."

(Sürecek)