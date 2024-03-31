81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'nin kurtuluşu Türkiye İttifakı'nda - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'nin kurtuluşu Türkiye İttifakı'nda

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de 'toplumsal ittifakın' önem kazandığını ve ülkenin kurtuluşunun 'Türkiye ittifakında' olduğunu belirtti. Özel, gazetecilere teşekkür ederek Türkiye İttifakı'nın güçlenerek devam edeceğini söyledi.

31.03.2024 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'de 'toplumsal ittifakın' önem kazandığını ve ülkenin kurtuluşunun 'Türkiye ittifakında' olduğunu söyledi.

CHP Genel Merkezinde açıklama yapmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Lideri Özel, seçim kampanyası boyunca gazetecilerin de çok önemli bir görev yaptıklarını belirterek teşekkür etti. "Türkiye İttifakı"nın bundan sonra da güçlenerek devam edeceğini söyleyen Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Hem size hem bütün  televizyonların çok değerli muhabirlerine kameramanlarına çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz efor sarfettiniz. Çok önemli bir iş yaptınız. Bütün basın emekçilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu seçim başarısı Türkiye'de siyasi ittifakların yorulduğunu tükendiğini ancak toplumsal ittifakın önem kazandığını gösteriyor. Türkiye ittifakı kazandı. Türkiye ittifakını gücünü milletten rengini bayraktan alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin ay yıldızlı al bayraktan renklerini alan Türkiye İttifakı'nın CHP'nin kurucusu olduğu Türkiye İttifakı'na büyük bir marj verdiler. Türkiye'nin kurtuluşu Türkiye İttifakı'ndadır. Türkiye ittifakı bundan sonra güçlenerek devam edecektir. Milli takımın gol attığına sevinen filenin sultanları ile hıçkıra hıçkıra Milli Marş söyleyen 81 ildeki tüm vatandaşlarımızı saygıyla, sevgiyle kucaklıyoruz. Türkiye İttifakı onların başarısıdır. Sonuçlar kesinleşene kadar genel merkezden takip etmeye devam edeceğim."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye\'nin kurtuluşu Türkiye İttifakı\'nda
Kaynak: ANKA

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'nin kurtuluşu Türkiye İttifakı'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 23:50:09. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye'nin kurtuluşu Türkiye İttifakı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement