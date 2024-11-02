10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (İSTANBUL)
10.00 - Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu, "Deprem Yargılamaları Çalıştayı" düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)
10.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da katılacağı halk toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ DİYARBAKIR)
11.30 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk İlçe Semt Garajı'nın açılış törenine ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
12.00 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)
13.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genç Akademi Ulus'un açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Diğer Önemli Toplantılar Bugün Gerçekleşecek - Son Dakika
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