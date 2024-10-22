CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yaşam Hakkı' Mitingine Davet Etti

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları çocukların, kadınların ve sokak hayvanlarının katledilmesine karşı İstanbul'da 27 Ekim Pazar günü düzenlenecek "Yaşam Hakkı" mitingine davet etti.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbulda yapılacak olan "Yaşam Hakkı" mitinginin duyurusunu yaptı. Özel, " Türkiye'deki herkesin yaşam hakkını savunmak üzere sizleri 27 Ekim Pazar günü 14.30'da İstanbul'da Beşiktaş'ta Yaşam Hakkı mitingine davet ediyoruz" dedi. Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Malum geçtiğimiz hafta Türkiye'de sürekli canımız yandı, sürekli üzüldük, kahrolduk. Kadınlar vahşice katledildiler. Canlarımız bizim uygulamadığımız yasayı uygulayan AK Partili belediyeler yüzünden işareti yani kanunu önce yazıp sonra sildikleri ama gerçek niyetlerini kendileri bildikleri itlafla, öldürmeyle, katledildiler zehirlendiler.

Diğer taraftan Narin bebek gibi 2 yaşındaki bir bebek cinsel tacize uğradı Narin hala daha katili belli olmayan bir şekilde AK Parti milletvekilinin bildiği ama geçen bunca zamandır savcının bilmediği sebeplerden katledildi. Her gün çocuklar, gençler kayboluyor bir süre sonra cansız bedenlerine ulaşılıyor. Doğa katlediliyor ve vatandaşlarımız bu konuda seslerini yükseltmek isyan etmek bu konuda bir şeyler yapmak istiyorlar. Biz bu Meclis'te komisyonda genel kurulda grup başkanvekillerimiz milletvekillerimiz partimizin gölge bakanları ilgili bakanlıkların önünde o şehirlerde nerede varsa sızlayan bir yürek orada oluyorlar ama vatandaş diyor ki 'daha fazla bir şey yapmalıyız, hep beraber yapmalıyız'. İşte Türkiye'de yaşanılanlardan rahatsız olan herkesi kadınların, çocukların, sokaktaki canların, el kadar bebelerin, yenidoğanların iş cinayetinde hayatını kaybeden emekçilerin uyuşturucunun pençesine yanlış politikalar yüzünden düşmüş hayatını kaybedenlerin tüm bu sebeplerden hayatına son verenlerin Türkiye'deki herkesin yaşam hakkını savunmak üzere sizleri 27 Ekim Pazar günü 14.30'da İstanbul'da Beşiktaş'ta Yaşam Hakkı mitingine davet ediyoruz."

(SÜRECEK)