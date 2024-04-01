CHP Genel Merkezi\'nde Yerel Seçim Zaferi Kutlaması

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CHP'liler, 31 Mart yerel seçiminde elde edilen başarıyı CHP Genel Merkezi önünde kutladı. Sonuçların açıklanmaya başlamasıyla birlikte Genel Merkez önünde toplanan partililer, 'erik dalı' oynayarak doyasıya eğlendi. Partililere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililerle 'zafer selfisi' çekti.

31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan ve belediye sayısını artıran CHP'nin başarısı kutlamak isteyen partililer, sonuçların açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Parti ve Türk bayrakları eşliğinde 'iktidar' sloganları atan partililere hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu başarıyı çok da kimseyi kırmadan kutlayalım dedim ama sizin de hakkınız, sevinmeyi siz de hak ediyorsunuz kardeşim" dedi.

Özel'in konuşması sık sık 'iktidar' sloganlarıyla kesildi. Tarihi bir başarı elde ettiklerine dikkat çeken Özel, CHP ışıklarının bu seçimde sönmediğini, sabaha kadar yanacağını söyledi. Parti önündeki kalabalık sık sık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş lehine slogan da attı.

Otobüs üzerindeki konuşmasını tamamlayan Özel, parti önüne toplanan kalabalığa telefonlarının ışıklarını yaktırarak ışık gösterisi yaptırdı. Özgür Özel, daha sonra otobüs üzerinde zafer selfisi çekti. Parti önünde toplanan kalabalığın coşkusuna CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı. Vatandaşlarla birlikte 'erik dalı' oynayan Erkol, yerel seçim başarısını doyasıya kutladı.