 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay ile ilgili ikinci hak ihlali kararına uymama kararı almasına tepki gösterdi. Başarır, Yargıtay'ın kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, mahkeme hakkında soruşturma açılması ve hakimlerin yargılanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı ve kararı üzerine Ceza Genel Kurulu'nun toplanması gerektiğini vurguladı.

03.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 17:59
Abone Ol

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, cezaevindeki milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci hak ihlali kararı karşısında yine uymama kararı almasına tepki gösterdi. Başarır, "Şu anda Türkiye, bir kez daha dünyaya rezil olmuştur. Bir milletvekili cezaevinde, iki kez Anayasa Mahkemesi karar veriyor ve bu mahkeme utanmadan, sıkılmadan hem Anayasa Mahkemesi'ni siyasi bir karar vermekle suçluyor hem de Meclis'e emir veriyor. Siz kimsiniz ki şu parlamentoya ayar verin emri vereceksiniz" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, cezaevindeki milletvekili Can Atalay ile ilgili ikinci hak ihlali kararına, yine uymama kararı aldı. AYM'nin ilk ihlal kararına da uymayan ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Daire; kararında "Can Atalay'ın bireysel başvuruları hakkında hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlik izafi edilemeyeceği" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay'ın söz konusu karara uymamasına tepki gösterdi. Başarır, şunları söyledi:

"CEZA GENEL KURULU TOPLANMALI"

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay ile ilgili bir kez daha hukuku ayaklar altına aldı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu kararda bir yargıya darbe yapıyor, iki parlementoya darbe yapıyor, üç Türkiye Cumhuriyeti anayasasına bir ayar veriyor ve Meclis'e bir talimat veriyor; Milletvekilliğini düşürün diye. Bu yargının haddi değil. Buradan sesleniyorum. Bu mahkeme hakkında derhal soruşturma açılmalı. Bu hakimler derhal yargılanmalı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı ve kararı üzerine Ceza Genel Kurulu toplanmalı.

Şu anda Türkiye, bir kez daha dünyaya rezil olmuştur. Bir milletvekili cezaevinde, iki kez Anayasa Mahkemesi karar veriyor ve bu mahkeme utanmadan, sıkılmadan hem Anayasa Mahkemesi'ni siyasi bir karar vermekle suçluyor hem de Meclis'e emir veriyor. Siz kimsiniz ki şu parlamentoya ayar verin emri vereceksiniz. Düşmesi gereken Can Atalay'ın vekilliği değil, düşmesi gereken sizin o koltukta bulunduğunuz göreviniz."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay\'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Anayasa Mahkemesi, Ceza Dairesi, Yargıtay, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi - Son Dakika


18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53
Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası

Son Dakika
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 19:18:28. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement