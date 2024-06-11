CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Turist Rehberliği Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Turist Rehberliği Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı

Geniş Video İzle

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Turist Rehberliği Kanunu'nda yapılan değişiklikleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Günaydın, yabancı dil bilmeyen kişilere turist rehberliği niteliği verilmesinin Türkiye'nin turizm potansiyelini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

11.06.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) -  CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Günaydın, "Türkiye gibi turizm potansiyeli çok yüksek olan bir memlekette yabancı dil bilmeyen kişilere turist rehberliği niteliğinin verilmesi, turist rehberliği yasasına ilgili kamu kurumunun dahil olmadan kişilerin bu mesleğe girmelerine olanak tanınması Türkiye'nin turizm potansiyelini önemli ölçüde geriye götürebilecek nitelikler taşımaktadır" dedi.

Gökhan Günaydın, "7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapan Günaydın, şöyle konuştu:

"Turist rehberliği seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği hakkında kanun 27 Nisan 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Sözü edilen yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri sırasında CHP'nin karşı çıktığı kimi hükümler yasa tasarısından çıkartıldı. Ancak olumlu olmayan, hukuka aykırı olan bazı hükümlerinde yasada varlığı sürdürüldü. Bu çerçevede ifade etmeliyim ki Türkiye gibi turizm potansiyeli çok yüksek olan bir memlekette yabancı dil bilmeyen kişilere turist rehberliği niteliğinin verilmesi, turist rehberliği yasasına ilgili kamu kurumunun dahil olmadan kişilerin bu mesleğe girmelerine olanak tanınması Türkiye'nin turizm potansiyelini önemli ölçüde geriye götürebilecek nitelikler taşımaktadır. Biz her zaman olduğu gibi süresi içerisinde dilekçemizi hazırladık ve dilekçemizi Anayasa Mahkemesi'ne sunduk.

Bunun arkasından bir madencilikle ilgili düzenleme var. Şu anda grubumuz bunun üzerinde çalışıyor. Maden Yasası'nın Anayasa'ya aykırı hükümlerini de bayram sonrası Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız ve arkasından da 9. Yargı Paketini beklemeye başlayacağız. İfade edelim ki biz Anayasa Mahkemesi'ne geçen hafta sayın Genel Başkanımızla beraber Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı ziyaret etmek için gelmiştik. Dileriz ki hep böyle ziyaretler için buraya gelelim. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa'ya aykırı kanun yapma alışkanlığını sürdürdüğü müddetçe CHP'de Anayasa yargısına başvurma geleneğini sürdürecektir."

"Biz Sayın Başkan'a bu konularda daha hızlı Anayasa Mahkemesi'nin çalışmasını beklediğimizi ifade ettik"

Gökhan Günaydın, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi ziyaretinde mahkemeye yaptığınız başvurular gündeme geldi mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Elbette gündeme geldi. Örneğin 703 sayılı KHK'yı biliyorsunuz geçen hafta Anayasa Mahkemesi iptal etti. 2018 yılında çıkmış bir KHK'ydı bu. OHAL KHK'sı. 60 gün içerisinde CHP bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. ve Anayasa Mahkemesi 2018'den 2024'e kadar tam altı yıl bekledikten sonra bu KHK'nın neredeyse tüm hükümlerini iptal etti. Bu 2017 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin idari yapısını ortadan kaldıran bir Anayasa Mahkemesi kararı niteliğindeydi. Neden altı yıl beklendi? ve altı yıl beklendikten sonra evet Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez ama Anayasa Mahkemesi kararları Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin altı yıldan fazla süredir hukuka aykırı olarak yürütüldüğünü Anayasa Mahkemesi kararıyla tespit etmiş oldu. ve elbette ondan sonra da bir yıllık bir geçiş süreci vardı. Biz Sayın Başkan'a bu konularda daha hızlı Anayasa Mahkemesi'nin çalışmasını beklediğimizi ifade ettik. Kendi oldukça yapıcı bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nin dikkatle ve özenle bir çalışmayı sürdürme gayretinde olduğunu ifade etti. Bunu da ben buradan sizlerle paylaşmak isterim."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Gökhan Günaydın, Türkiye, turist, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Turist Rehberliği Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:29:35. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Turist Rehberliği Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement