CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Turist Rehberliği Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı

Güncel

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Günaydın, "Türkiye gibi turizm potansiyeli çok yüksek olan bir memlekette yabancı dil bilmeyen kişilere turist rehberliği niteliğinin verilmesi, turist rehberliği yasasına ilgili kamu kurumunun dahil olmadan kişilerin bu mesleğe girmelerine olanak tanınması Türkiye'nin turizm potansiyelini önemli ölçüde geriye götürebilecek nitelikler taşımaktadır" dedi.

Gökhan Günaydın, "7500 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapan Günaydın, şöyle konuştu:

"Turist rehberliği seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği hakkında kanun 27 Nisan 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Sözü edilen yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri sırasında CHP'nin karşı çıktığı kimi hükümler yasa tasarısından çıkartıldı. Ancak olumlu olmayan, hukuka aykırı olan bazı hükümlerinde yasada varlığı sürdürüldü. Bu çerçevede ifade etmeliyim ki Türkiye gibi turizm potansiyeli çok yüksek olan bir memlekette yabancı dil bilmeyen kişilere turist rehberliği niteliğinin verilmesi, turist rehberliği yasasına ilgili kamu kurumunun dahil olmadan kişilerin bu mesleğe girmelerine olanak tanınması Türkiye'nin turizm potansiyelini önemli ölçüde geriye götürebilecek nitelikler taşımaktadır. Biz her zaman olduğu gibi süresi içerisinde dilekçemizi hazırladık ve dilekçemizi Anayasa Mahkemesi'ne sunduk.

Bunun arkasından bir madencilikle ilgili düzenleme var. Şu anda grubumuz bunun üzerinde çalışıyor. Maden Yasası'nın Anayasa'ya aykırı hükümlerini de bayram sonrası Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız ve arkasından da 9. Yargı Paketini beklemeye başlayacağız. İfade edelim ki biz Anayasa Mahkemesi'ne geçen hafta sayın Genel Başkanımızla beraber Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı ziyaret etmek için gelmiştik. Dileriz ki hep böyle ziyaretler için buraya gelelim. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa'ya aykırı kanun yapma alışkanlığını sürdürdüğü müddetçe CHP'de Anayasa yargısına başvurma geleneğini sürdürecektir."

"Biz Sayın Başkan'a bu konularda daha hızlı Anayasa Mahkemesi'nin çalışmasını beklediğimizi ifade ettik"

Gökhan Günaydın, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi ziyaretinde mahkemeye yaptığınız başvurular gündeme geldi mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Elbette gündeme geldi. Örneğin 703 sayılı KHK'yı biliyorsunuz geçen hafta Anayasa Mahkemesi iptal etti. 2018 yılında çıkmış bir KHK'ydı bu. OHAL KHK'sı. 60 gün içerisinde CHP bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. ve Anayasa Mahkemesi 2018'den 2024'e kadar tam altı yıl bekledikten sonra bu KHK'nın neredeyse tüm hükümlerini iptal etti. Bu 2017 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin idari yapısını ortadan kaldıran bir Anayasa Mahkemesi kararı niteliğindeydi. Neden altı yıl beklendi? ve altı yıl beklendikten sonra evet Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez ama Anayasa Mahkemesi kararları Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin altı yıldan fazla süredir hukuka aykırı olarak yürütüldüğünü Anayasa Mahkemesi kararıyla tespit etmiş oldu. ve elbette ondan sonra da bir yıllık bir geçiş süreci vardı. Biz Sayın Başkan'a bu konularda daha hızlı Anayasa Mahkemesi'nin çalışmasını beklediğimizi ifade ettik. Kendi oldukça yapıcı bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nin dikkatle ve özenle bir çalışmayı sürdürme gayretinde olduğunu ifade etti. Bunu da ben buradan sizlerle paylaşmak isterim."