CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Murat Emir: Hatay'ın Hala Yaraları Sarılmadı
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Murat Emir: Hatay'ın Hala Yaraları Sarılmadı

17.01.2026 14:36  Güncelleme: 16:10
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hatay'ın depremden en çok zarar gören kent olduğunu söyleyerek, devletin verilen konutların durumunu eleştirdi. Ayrıca, Hatay'da düzenlenen miting öncesi yapılmayan hizmetlere dikkat çekti.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hatay'ın depremden en çok zarar gören kent olduğuna dikkati çekerek, "Üzülerek söylemeliyim ki Hatay'ın hala yaraları sarılmamıştır. '150 bin konut verdik' diyorlar ama verdikleri anahtar. Konutlar girilecek gibi değil" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 82'ncisi bugün Hatay'da Defne Çekmece Kavşağı'nda yapılacak. CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Yağmurun altında Hataylıların kendilerini yalnız bırakmadıklarını kaydeden Emir, "Biz de Hataylı dostlarımızla, hemşehrilerimizle kucaklaşmaktan, buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hatay, yüreğimizde sızıdır. Hatay, Akdeniz'in incisi ve depremden en çok zarar gören kentimizdir. Üzülerek söylemeliyim ki Hatay'ın hala yaraları sarılmamıştır. '150 bin konut verdik' diyorlar ama verdikleri anahtar. Konutlar girilecek gibi değil" dedi.

Emir, "Sokaklar, caddeler hala yapılmamış. Trafik sorunu var, elektrikler kesiliyor. Su sorunu var. Bugün Sayın Genel Başkanımız Hatay'dan özellikle üç yılda depremden dolayı yapılmayanları, sarılmayan yaraları söylemek üzere burada. Buradan tüm Türkiye'ye sesleneceğiz. Adalet diyeceğiz. Demokrasi diyeceğiz. Başta cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu edilmiş olması dahil, seçilmiş belediye başkanlarımızın tutsak edilmiş olmasını ve bu darbe sürecini şikayet ediyoruz. Adalet bekliyoruz. Yargılamaların mutlaka yayınlanması talep ediyoruz. Tutuksuz yargılanma istiyoruz. Bugün Hatay'dayız. Hatay'da hem darbe sürecini konuşacağız, Hatay'da bir türlü sarmadıkları yaraları teker teker gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Murat Emir, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi... Murat Emir: Hatay'ın Hala Yaraları Sarılmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:05
SON DAKİKA: CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Murat Emir: Hatay'ın Hala Yaraları Sarılmadı - Son Dakika
