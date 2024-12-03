CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Erdoğan'a: Depremzedelere Verdiğin, Seçim Kazanmak İçin Attığın Yalanın Altında Kaldın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Erdoğan'a: Depremzedelere Verdiğin, Seçim Kazanmak İçin Attığın Yalanın Altında Kaldın

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere verdiği sözü tutmadığını belirterek, "Tutmadığımız sözümüz yok ama sen depremzedelere verdiğin hem de seçimden iki gün önce, seçim sonuçlarını etkilemek için, sırf seçim kazanmak için attığın bu yalanın altında kaldın. Bu evlerin hepsi teslim edilene kadar her hafta, her fırsatta depremzedelerin hakkını ben savunacağım, biz savunacağız" dedi. Özel, 30 Kasım’da sona eren mücbir sebep uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini istedi.

03.12.2024 15:05  Güncelleme: 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere verdiği sözü tutmadığını belirterek, "Tutmadığımız sözümüz yok ama sen depremzedelere verdiğin hem de seçimden iki gün önce, seçim sonuçlarını etkilemek için, sırf seçim kazanmak için attığın bu yalanın altında kaldın. Bu evlerin hepsi teslim edilene kadar her hafta, her fırsatta depremzedelerin hakkını ben savunacağım, biz savunacağız" dedi. Özel, 30 Kasım'da sona eren mücbir sebep uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Depremzedelerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Edoğan'ı eleştirdi. Özel, şunları söyledi:

"Geçen hafta bu kürsüden depremzedelerle ilgili veriler paylaştım. Tayyip Bey'in gücüne gitmiş. Siz diyor, -ben sözümü tuttum diyemiyor, söylediğim rakamları yayınlayamıyor- siz diyor 'deprem bölgesinde taahhüt ettiğiniz hangi işi bitirdiniz?' ya Bursa Ulu Cami'nin aynısını yapma işinde koyduğunuz bütün bürokratik engelleri ancak açtık. Yeni başlıyoruz. Onun dışında bir sor bakalım Hatay'a. İBB yapacağım diye hangi işi bitirmemiş dediği zamanda. Bir sor bakalım git Kahramanmaraş'a Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi verdiği hangi sözü tutmamış. Elazığ'daki deprem okullarına bir bak bakalım. Nasıl bir okul yapılmış, nasıl bir okul kazandırılmış, Elazığ'a? Ekrem İmamoğlu temelini atarken oradaydık. Açılışında orada olacağız. Sen şunu söyledin, hem de seçimlere iki gün var; 12 Mayıs 2023 günü Dolmabahçe'de canlı yayında değil arkadaşlar. 13 televizyonun ortak canlı yayınında. Duymayan kalmasın canlı yayında. 13 televizyon aynı anda veriyor ve diyor ki 'depremin birinci yılı dolduğunda herkesi evine sokmuş olacağız, 650 bin konut yapacağım.' Şimdi sen bu sözü seçime iki gün kala veriyorsun. ve bugün Hatay'da yüzde 12 konut verme oranı. İki yıl geçti. Türkiye ortalaması 24, Hatay'sız Türkiye ortalaması yüzde 31. Hani Hatay çok aşağı çekiyor diyor. Hatay dışındaki illerde 10 kişiden 7'si konteynerde, çadırda, gurbette. Bütün Türkiye'de 10 kişiden 8'i konteynerde, çadırda, gurbette. Hatay'da ise 10 kişiden 9'u bu durumda. Yaptım diyeceğine ya da dönüp susup, rezerv alan sorunu çözeceğine, dönüyor, Cumhuriyet Halk Partisine... Tutmadığımız sözümüz yok ama sen depremzedelere verdiğin hem de seçimden iki gün önce, seçim sonuçlarını etkilemek için, sırf seçim kazanmak için attığın bu yalanın altında kaldın. Bu evlerin hepsi teslim edilene kadar her hafta, her fırsatta depremzedelerin hakkını ben savunacağım, biz savunacağız.

"Mücbir sebep uygulaması derhal hayata geçirilmelidir"

Depremin ardından ilan edilen mücbir sebep hali uygulaması 30 Kasım 2024 günü bitti. Ama deprem bölgesinde hayat normale dönmedi. Bütün iş gruplarında esnafımız çalışmalarını en büyüğü 21 metrekare olan konteynerlerde yapmaya çalışıyor. Hatay'da sık sık elektrik kesiliyor, internet kesiliyor. Barınmada, ulaşımda ciddi sorunlar var. Her hafta bir gölge bakanımız, iki hafta da bir gölge bakanımız, ulaştırmayla ilgili, konut sorunuyla ilgili, sağlıkla ilgili bölgede. Ama mücbir sebebi kaldırdılar, getirmiyorlar. Diyorlar ki hadi bakalım beyanname verin, muhasebeci tutun, vergi verin demeye, stopaj ödeyin demeye başladılar. Bunu oradan bir esnafım yolladı. 'Bakın' dedi. 'Bu mücbir sebep derhal gelmezse ve en az üç yıl olmazsa biz burada kepenk kaparız.' Esnaf Hatay'da kepek kapatıyor. Diyor ki kepengin üstüne de şunu yazacağız. 'Mücbir sebep dolayısıyla kapalıyız.' Hatay ve deprem bölgesindeki bütün esnaflarımızın arkasında, mücbir sebep uygulaması derhal hayata geçirilmelidir."

SÜRECEK

CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel\'den Erdoğan\'a: Depremzedelere Verdiğin, Seçim Kazanmak İçin Attığın Yalanın Altında Kaldın
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Erdoğan'a: Depremzedelere Verdiğin, Seçim Kazanmak İçin Attığın Yalanın Altında Kaldın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 İstanbul’da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 16:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den Erdoğan'a: Depremzedelere Verdiğin, Seçim Kazanmak İçin Attığın Yalanın Altında Kaldın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.