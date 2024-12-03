CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel\'den Erdoğan\'a: Depremzedelere Verdiğin, Seçim Kazanmak İçin Attığın Yalanın Altında Kaldın

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere verdiği sözü tutmadığını belirterek, "Tutmadığımız sözümüz yok ama sen depremzedelere verdiğin hem de seçimden iki gün önce, seçim sonuçlarını etkilemek için, sırf seçim kazanmak için attığın bu yalanın altında kaldın. Bu evlerin hepsi teslim edilene kadar her hafta, her fırsatta depremzedelerin hakkını ben savunacağım, biz savunacağız" dedi. Özel, 30 Kasım'da sona eren mücbir sebep uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Depremzedelerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Edoğan'ı eleştirdi. Özel, şunları söyledi:

"Geçen hafta bu kürsüden depremzedelerle ilgili veriler paylaştım. Tayyip Bey'in gücüne gitmiş. Siz diyor, -ben sözümü tuttum diyemiyor, söylediğim rakamları yayınlayamıyor- siz diyor 'deprem bölgesinde taahhüt ettiğiniz hangi işi bitirdiniz?' ya Bursa Ulu Cami'nin aynısını yapma işinde koyduğunuz bütün bürokratik engelleri ancak açtık. Yeni başlıyoruz. Onun dışında bir sor bakalım Hatay'a. İBB yapacağım diye hangi işi bitirmemiş dediği zamanda. Bir sor bakalım git Kahramanmaraş'a Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi verdiği hangi sözü tutmamış. Elazığ'daki deprem okullarına bir bak bakalım. Nasıl bir okul yapılmış, nasıl bir okul kazandırılmış, Elazığ'a? Ekrem İmamoğlu temelini atarken oradaydık. Açılışında orada olacağız. Sen şunu söyledin, hem de seçimlere iki gün var; 12 Mayıs 2023 günü Dolmabahçe'de canlı yayında değil arkadaşlar. 13 televizyonun ortak canlı yayınında. Duymayan kalmasın canlı yayında. 13 televizyon aynı anda veriyor ve diyor ki 'depremin birinci yılı dolduğunda herkesi evine sokmuş olacağız, 650 bin konut yapacağım.' Şimdi sen bu sözü seçime iki gün kala veriyorsun. ve bugün Hatay'da yüzde 12 konut verme oranı. İki yıl geçti. Türkiye ortalaması 24, Hatay'sız Türkiye ortalaması yüzde 31. Hani Hatay çok aşağı çekiyor diyor. Hatay dışındaki illerde 10 kişiden 7'si konteynerde, çadırda, gurbette. Bütün Türkiye'de 10 kişiden 8'i konteynerde, çadırda, gurbette. Hatay'da ise 10 kişiden 9'u bu durumda. Yaptım diyeceğine ya da dönüp susup, rezerv alan sorunu çözeceğine, dönüyor, Cumhuriyet Halk Partisine... Tutmadığımız sözümüz yok ama sen depremzedelere verdiğin hem de seçimden iki gün önce, seçim sonuçlarını etkilemek için, sırf seçim kazanmak için attığın bu yalanın altında kaldın. Bu evlerin hepsi teslim edilene kadar her hafta, her fırsatta depremzedelerin hakkını ben savunacağım, biz savunacağız.

"Mücbir sebep uygulaması derhal hayata geçirilmelidir"

Depremin ardından ilan edilen mücbir sebep hali uygulaması 30 Kasım 2024 günü bitti. Ama deprem bölgesinde hayat normale dönmedi. Bütün iş gruplarında esnafımız çalışmalarını en büyüğü 21 metrekare olan konteynerlerde yapmaya çalışıyor. Hatay'da sık sık elektrik kesiliyor, internet kesiliyor. Barınmada, ulaşımda ciddi sorunlar var. Her hafta bir gölge bakanımız, iki hafta da bir gölge bakanımız, ulaştırmayla ilgili, konut sorunuyla ilgili, sağlıkla ilgili bölgede. Ama mücbir sebebi kaldırdılar, getirmiyorlar. Diyorlar ki hadi bakalım beyanname verin, muhasebeci tutun, vergi verin demeye, stopaj ödeyin demeye başladılar. Bunu oradan bir esnafım yolladı. 'Bakın' dedi. 'Bu mücbir sebep derhal gelmezse ve en az üç yıl olmazsa biz burada kepenk kaparız.' Esnaf Hatay'da kepek kapatıyor. Diyor ki kepengin üstüne de şunu yazacağız. 'Mücbir sebep dolayısıyla kapalıyız.' Hatay ve deprem bölgesindeki bütün esnaflarımızın arkasında, mücbir sebep uygulaması derhal hayata geçirilmelidir."

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