Özgür Özel: Her son bir başlangıçtır

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısı öncesinde "Her son bir başlangıçtır" dedi. Özel, grup toplansında, "Bütün tutuklu arkadaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Onların masumiyetinin kefiliyiz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Grup toplantısına aralarında görevden alınan il başkanlarının da bulunduğu başkanlar, 80'in üzerinde milletvekili, eski Devlet Bakanı Leyla Bayar, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Yozgat Bahadın Beleidye Başkanı Sami Eroğlu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Giresun Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ile birçok belediye başkanı katıldı. Özel, grup toplantısına girerken basın mensuplarına "Her son bir başlangıçtır" dedi.

Gençlik Marşı, "Özgür Başkanı", "İktidar" slogalarıyla salona giren Özel, "Salonda çok değerli sendikaların, meslek örgütlerinin temsilcileri var. Derneklerin, vakıfların temsilcileri var. Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlaırmız, meclis üyelerimiz var ve seçildikleri günden beri, seçildiğimiz günün ertesi sabahı ayrılıkları bir tarafa bıraktığımız, kol kola girdiğimiz, o günden bugüne yüzünü birlikte millete dönen, partisine ve birbirine hiç sırtını dönmemiş, bu partinin her bir tanesi mücadelenin en derinlerinden gelen bu partinin kıymetli evlatları 74 il başkanım, seçilmiş il başkanlarım burada, hoş geldiniz" dedi.

"HAKSIZLIĞA VE HUKUKSUZLUĞA EN ŞİDDETLİ İTİRAZLARIMIZI BİLDİRİYORUZ"

Özel, şöyle devam etti:

"Bugün bu kürsüden çok farklı, önemli beklentiler var. Ona dair konuşacağız. Ancak bir yandan da unutmamamız gerekenler var. NATO toplantısı yaklaşırken yüzlerce gözaltı yapıldı. Toplantı geldi geçti ki toplantı geçince 'Bırakın' demek ne haddimize toplantıdan önce yapılan bu önleyici tutuklamanın utancını hafifletmek olur ancak 29 gündür onu TEMA gönüllüsü, ÇYDD'nin üyeleri, Halk Evleri üyeleri, çeşitli sendikaların üyeleri, hukukçular, çağdaş hukukçular, gazeteciler, 100'ün üzerinde arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz içeride haksız yere tutuklu bulunuyor. Buradan bu haksızlığa ve hukuksuzluğa en şiddetli itarazlarımızı bildiriyor, kendilerine dayanışma duygularımızı iletiyoruz."

"MİNE ÖZERDEN VE ÇİĞDEM MATER'İN DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ"

Hepimizin yerine içeride yatanlar var. Gezi hükümlüleri, Bakırköy Cezaevi'nde sevgili Mine Özerden ve sevgili Çiğdem Mater, yıllardır Gezi sağ salim sonuçlansın, kimsenin burnu kanamasın diye mücadele eden dayanışmanın üyeleri nasıl Tayfun Kahraman, Sayın Kaval'a, Can Silivri'deler, Bakırköy'deki cezaevinde hepimiz yerine İstanbul'u korudukları için, Gezi'yi, Taksim'i korudukları için o süreçte diyalog kanallarını açık tuttukları için ve üçer sefer beraat ettikleri halde birinin vicdanında mahkum edildiği, zihninde saplantılarında mahkum edildikleri, 'Darbe girişimi yapacaklardı bana' diye bir saplantıya mahkum edildikleri için cezaevinde tutuluyorlar. Sebepsiz yere İzmir Aliğa Şakran cezaevine sevk edildiler. Mine Özerden'in, Çiğdem Mater'in durumunu takip ediyoruz. En kısa zamanda kendilerini arkadaşlarımız ziyaret edecekler. Hem kendilerine bu büyük haksızlık için, hem ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"BÜTÜN TUTUKLU ARKADAŞLARIMIZA DAYANIŞMA DUYGULARIMIZI İLETİYORUZ"

Mehmet Murat Çalık annesinin gözyaşları, aylardır süren beklemeleri, sürekli nüks eden sağlık sorunlarıyla İzmir'de tutuldu ailesinden uzak. Mahkemeler için Silivri'ye getirildi. Aynı Kocaeli Kandıra'dan getirilen Fatih Keleş, Necati Özkan, Serdal Taşkın ve Melih Geçek gibi mahkeme başkanının burada kalacaksınız, bir daha sevk olmayacak, zulüm olmayacak demesine, sözüne rağmen onlar da dün tekrar Buca'ya, Kandıra'ya sevk edildiler. Çile çekiyorlar, zulüm görüyorlar. Arkadaşlarımıza yapılan bu haksızlığı, mahkeme başkanının taahhüdüne, vermiş olduğu söze rağmen kamuoyu önünde, tutanak altında, kayıt altında yapma yaptığı ifadelere rağmen yapılan bu haksızlığı bir kez daha not ediyoruz.

Yine yapılan bir operasyon sırasında mesleğini yaptığı için ama esas olarak da CHP'nin yürüyüşüne inandığı için, TÜRMOB'un iki dönem genel başkanlığını yapan her siyasi görüşten mali müşavirin görevlendirilmesini partimizde takdir ettiği, desteklerini ilettiği, 81 ilde sevgiyle anılan Emre Kartaloğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'mizde görev aldığı için. ve yine Avukat Ece Güner sadece ve sadece bağış yaptığı, yaptığı bağışlardan sonra daha yüksek katkılar istendiği, verdiği parayı güçlükle geri aldığının ispatladığı halde Ekrem Başkanımızın savunmasına yaptığı katkılar ve mücadelesine yaptığı destekten dolayı hedef alınan Ece Güner tutuklu olarak bulunuyorlar, son grup toplantımızdan sonra tutuklandılar. Bütün tutuklu arkadaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Onların masumiyetinin kefiliyiz. Onlara selamlar, sevgiler yolluyoruz grubumuzdan."

(Sürecek)