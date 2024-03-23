CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur İskenderun\'da kaza geçirdi

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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hafif yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kazada aralarında CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un da bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi.

Kazada Mansur ve iki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güzelmansur ve diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.