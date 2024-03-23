CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur İskenderun\'da kaza geçirdi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hafif yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kazada aralarında CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un da bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi.
Kazada Mansur ve iki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güzelmansur ve diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Kavaşra'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan Büyükelçi Yardımcısı Ferhat Gülüzade, TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez ve diğer birçok davetli katıldı. İftarın ardından çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı. Lübnan'daki Türk varlığı hakkında bilgiler de paylaşıldı.
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