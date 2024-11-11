CHP, Esenyurt\'ta Kayyuma Karşı Nöbete Devam Ediyor

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Haber: Çağatan AKYOL - Kameraman : Mehmet ÇALPAR-Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Belediye önünde bugün yapılan eyleme CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı. CHP heyetininş, belediyeye girişine çevik kuvvet ekipleri izin vermedi. Bunun üzerine Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u aradı. Bir süre sonra CHP heyetinin girişine izin verildi. Çıkışta bir açıklama yapan Başarır, "CHP Grup Toplantı odalarının boş olması utanç verici bir durum" dedi.

Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Belediye önünde bugün yapılan eyleme CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı.CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, belediye önünde yaptığı, açıklamada şunları söyledi:

"Milletvekilleri polisle karşı karşıya getirmeyin"

"Bakın 100 metre bariyerlerle çevrilmiş bir belediye var. Milletvekilleri giremiyor. Ben Numan Kurtulmuş'la konuştum. Kendisini rica ettim. Milletvekillerini bu duruma düşürmeyin. Milletvekilleri polisle karşı karşıya getirmeyin. Eğer bir milletvekili, bir kamu kurumuna giremiyorsa, grup başkan vekili giremiyorsa ki benim de kırmızı plakam var Numan beyinde kırmızı plakası var bunu bize devlet veriyor. Sözün bittiği yerdeyiz dedim. Kendisi Brezilya'daydı altı gündür bana dönecek. Ben bir kez de buradan sesleniyorum. Bu kötülüğü bu ülkeye yapmayın. Devlet, devletin organları, devletin kamu görevlileriyle milletvekillerini karşı karşıya getirmeyin. Bakın belediye başkanı tutukladınız. Meclis üyelerinin neden neden içeri almıyorsunuz? Dört tane zarf var yerel seçimlerde. Muhtar, meclis üyeleri, ilçe belediyesi büyükşehir belediyesi. İlçe belediye başkanına oy verenler meclis üyelerine veremeyebiliyor. Meclis üyesine verenler Ahmet Özer'e veremeyebiliyor. Şimdi burada ayrı bir oyla, iradeyle seçilmiş meclis üyelerine de mi kayyum atadınız.

"Sen milletvekillerini buraya sokmuyorsan o meclise gelmeyeceksin Ali Yerlikaya yüzün varsa da gelme"

İkinci durum insanlar belediyeye niye gelir? Bir milyon Esenyurtlu neden belediyeye gelmek ister? Derdini anlatmak, sorunlarını anlatmak. Suyu kesilmiştir, sokağında sorun vardır, mahallesinde sorun vardır. Şimdi siz bir milyon, Esenyurtluyu belediyeye sokmuyorsunuz günlerdir. Ne olacak? O yüzden olağanüstü dönemlerde olağanüstü günleri yaşıyoruz. Biz buradayız. Polis arkadaşlarımıza, Sezgin Bey de söyledi. Kanunsuz bir emir. Bunu yerine getirmeyin. Ama biz polislerle burada kavga eder, sürtüşür bir görüntü de vermek istemiyoruz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan maalesef ki bunu istiyor. Çünkü bundan besleniyor. Biz milletvekilleriyle meclis üyelerimizle, Esenyurt halkıyla, ilçe başkanımızla, il başkanımızla buradayız. Belediyeye gitmek istiyoruz. Birazdan Meclis Başkanı'yla bir kez daha konuşacağım. Çözer, çözmez, bilemem. Ama şunu bilsin hem meclis bütçesi görüşülürken, bütçe görüşmeleri var. Hem de Ali Yerlikaya geldiğinde biz de kendisini o komisyona sokmak istemeyeceğiz. Çünkü sen milletvekillerini buraya sokmuyorsan o meclise gelmeyeceksin Ali Yerlikaya yüzün varsa da gelme"

Başarır, "Sekiz gündür sürüyor nöbet, hep aynı soru soruluyor aslında 'emri kim verdi' size de bu konuda bir yanıt gelmedi sanırım" sorusunu ise şöyle yanıt verdi:

"Ali Yerlikaya bütçeye gelmesin"

"Esenyurt'a kayyumu atayan irade kimse buraya da o emri veren de odur, yani bir numarasıdır ülkenin, Cumhurbaşkanı. Kesinlikle odur. Biz milletvekilleriyiz, bizim muhatabımız meclis başkanı. O meclis başkanı 600 milletvekilini temsil ediyor. Milletvekillerinin duruşunu, hukukunu en fazla, o yasamanın şerefini onun koruması gerekiyor. Milletvekilleri, grup başkan vekili, oraya gidemiyorsa önce Numan Kurtulmuş'un yüzünün kızarması lazım. Ali Yerlikaya için diyecek bir şey yok. Sen bizi buraya almıyorsan meclisteki milletvekilleri de seni, bütçeye gelme. Bakın bir daha söylüyorum. Ali Yerlikaya bütçeye gelmesin. Çünkü ondan önceki İçişleri Bakanı. Maalesef ki Süleyman Soylu diye birisiydi, hiç yakışmayan davranışlarda bulundu. Çok büyük tepkiler gördü Meclis'te. Biz de Ali Yarlıkaya'ya bize bu yaptıklarının bir benzerini kendisine hissettireceğiz."

Açıklamadan sonra belediyeye yönelen CHP heyetinin geçişine çevik kuvvet ekipleri tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u aradı. Bir süre sonra CHP heyetinin girişine izin verildi. Çıkışta bir açıklama yapan Başarır, "CHP Grup Toplantı odalarının boş olması utanç verici bir durum. dedi. Başarır, şunları söyledi:

"Belediyede büyük bir sessizlik var"

"Öncelikle şunu söyleyeyim. Şükürler olsun belediye duruyor. Vatandaşların giremediğini gördük. Gerçekten büyük bir sessizlik var belediyede. Toplantı yaptık, ayaküstü. Müdürlerle, çalışanlarla konuştuk. Özellikle ihale birimi önemliydi. Burası dedim 'kayyumdan önce size emanetti' dedim. Çünkü 'Esenyurt halkının parası, mali hizmetleri sizler için her ikisini de sahip çıkın' dedik. 'Sayın Başkan (Ahmet Özer) yakında aramızda olacak' dedik. Kendilerine moral verdik. Özellikle danışmaya girdik Sezgin abiyle. 'Kim geliyor' dedi 'Yurttaşlar gelip bir şeyler sorabiliyor mu?' 'Yurttaşlarımız gelemiyor' dedi. Bu çok açıktır.

"Belediye başkanımız görevine dönene kadar Meclis üyeleri o koltukta olmalı"

CHP grubunun odası önündeydik, boştu. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Meclis üyeleri, belediye başkanımız görevine dönene kadar o koltukta olmalı. Görevinde olmalı. Halk çünkü belediye başkanını meclis üyelerinin hizmet vermesi, halkı dinlemesi için seçti. Ben Meclis üyelerimizin orada olmasını istiyorum. Bu kabul edilir bir şey değil. CHP grup toplantı salonunun odaların boş olması utanç verici bir durum. Bu konuda bir kez daha çağrı yapıyorum. Hem belediye başkanımız, hem meclis üyelerimiz gelsin. Çünkü personel de mutsuz, müdürler de mutsuz. İki üç vatandaş vardı, onlar da mutsuz. Burada olağanüstü bir durum var. Bir an önce buna son verilsin. Çünkü demokratik bir durum değil."

"Başkan Vekili'yle (Kayyum başkan) görüştünüz mü?" şeklindeki sorulara ise Başarır, şöyle yanıt verdi:

"Tesadüfen görsem bazı uyarılarım olacaktı. En azından bu görevi kabul etmemesi gerektiğini söyleyecektim. Meclis üyelerinin niye burada olmadığını soracaktık? ve vatandaşın milletvekillerinin niye bugüne kadar giremediğini soracaktık. Ama tesadüfen de olsa göremedik. Zaten o kayyumda 'Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri geldi, onları kapıda karşılayayım' diye bir nezaket yoktu. Onu da bekledim."

"CHP grubunun tabelası sökülmüştü. Meclis üyeleri kendileri takmışlardı tekrar. İlk gün. Şimdi o tabela yerinde mi?" sorusuna Başarır, "Tabela yerinde. Tabela yerinde duruyor. Ama o tabelanın asılı olduğu odada meclis üyelerimiz neden olmasın. Evet arkadaşlarımız bantlarla yapıştırmış durumda" yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Peki siz bir milletvekili olarak Esenyurt Belediyesi'nin içine girmek için aslında Numan Kurtulmuş'u aradınız. İçişleri Bakanıyla görüşüldü. Valiye... Bütün bu sürecin sınırlı sayıda kişi olarak girdiniz. Meclis üyelerinden kimse yine giremedi. Bütün bu süreç normal mi? Kabul edilir mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bu bir kazanım değil"

"Bu bizim için bir kazanım değil. Onu söyleyeyim. Bu çok tuhaf bir grup. 4 milletvekili bir genel başkan yardımcısı. Hatta grup başkanı bakın. Bu kadar zor bir şekilde Meclis Başkanı'nı arayarak buraya geliyorsak sözün bittiği yerdeyiz... Bu bizim için kazanç falan değil. Milletvekiliyiz biz milletvekiliyiz. Yani Meclis'ten tutun Türkiye'deki tüm kurumlara girerek, inceleme yapıp soru sorup cevap alabiliriz. Ama halkın seçtiği bizim, tüm Türkiye'nin belediyesine giremedi. Bu yüzden Meclis Başkanı'nı araya soktuk... Öyle girebildik. Dediğim gibi bu bir kazanım değil. Bu geldiğimiz noktanın halini ortaya koyuyoruz.

Meclis üyesi giremeyecek, milletvekili giremeyecek. Kapattınız mı kardeşim burayı siz? Olmaz. Bunlar kabul edilemez. Burada hemen hemen herkes aklını başına almalı. (Kayyum) Belediye başkanı görevi iade etmeli ya da Meclis'ten biri seçilmeli. Bakın demokratik bir ülkede kayyum olmaz. Haydi yaptın bunu. Bari Meclis'ten birini seçin. O yüzden biz burada olmaya. Esenyurt halkının iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz."