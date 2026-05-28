CHP Bayram Ziyaretinde BBP'den 'İç Mesele' Vurgusu

28.05.2026 13:29
CHP TBMM Grubu heyeti, Kurban Bayramı kapsamında BBP'yi ziyaret etti. Görüşmede demokrasi, hukuk ve siyasi partilerin iç sorunları ele alındı. BBP yetkilisi CHP'deki süreci iç mesele olarak değerlendirirken, CHP'li Karabat sorumluluk çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP TBMM Grubu heyeti, Kurban Bayramı kapsamında Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti. CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu yer alırken, görüşmede demokrasi, hukuk ve siyasi partilere yönelik tartışmalar gündeme geldi. BBP'li Mehmed Zahid Ayan, CHP'de yaşanan süreci "kendi iç meselesi" olarak değerlendirirken, CHP'li Karabat ise "Haksızlığa uğrayanın da sorumluluk alması gerektiğini düşünerek hareket ediyoruz" dedi.

BBP'nin kabul heyetinde Sağlık, Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmed Zahid Ayan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve MYK üyesi Dilek keskin, MKYK Üyesi Halil Yıldırım ile Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Çiçekci de hazır bulundu.

Sağlık, Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayan, her bayramda aynı mesajların verldiğini belirterek, her eve aynı bayramın gelmediğine de dikkati çekti. Şehit aileleri ile depremde hayatını kaybedenlerin evine bayram gelmediğini aktaran Ayan, yakın coğrafya ve İslam ülkelerinde de bayramın buruk geçtiğini anımsattı.

KARABAT: TAMİR EDEMEYECEĞİMİZ SONUÇLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, Türkiye'nin toplumsal yapısının zenginliğine vurgu yaparak, dünyada da yeni ittifakların oluştuğunu ve bu ittifaklarla birlikte çatışma ortamının oluştuğuna işaret etti. Cumhuriyet değerleri arasında demokrasinin önemine dikkati çeken Karabat, "Bu rejim toplumu dinamik kılıyor, toplumun farklı kesimlerini bir arada tutabiliyor, ortak değerler yaratabiliyor. Ortak değerler arasında şimdi diyoruz; insanımızın mutlu olması, refahın artmasını kimse reddetmez. Gelir dağılımı adaletini bütün partiler ister" dedi.

Türkiye'de demokrasi geleneğinin bedel ödenerek oluştuğunu kaydeden Karabat, bugün ülkede iki temel problemin olduğunu ifade etti. Karabat, siyasete ve hukuka güvenin azaldığına işaret ederek, "Bugün bizim CHP olarak ya da Özgür Özel sorunu, onun ekibi sorunu olarak gözüküyor olabilir. Ama temel mesele şu: Türkiye'de siyasi parti rejiminin büyük bir hazine olduğunu görmemiz ve hep beraber korumaya almamız gerekiyor. Eğer buradan bir dönüş olursa, gücü elinde bulunduranın aynı zamanda hukukla egemen olduğu bir iklim oluşursa hepimiz için sonuçta tamir edemeyeceğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Haksızlığa uğrayanın da sorumluluk alması gerektiğini düşünerek hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AYAN: SON SÖZÜ CUMHURİYET HALK PARTİLİLER SÖYLER

BBP'li Ayan Karabat'ın konuşmasının ardından, CHP'nin gündeminin ülkenin ve siyasetin de gündeminde olduğunu belirterek, bunu "CHP'nin iç meselesi" olarak nitelendirdi. Bayram ziyaretleri kapsamında bugün iki ayrı CHP heyetini misafir ettiklerini hatırlatan Ayan, "Biz bayramın ruhuna uygun olarak bizimle bayramlaşmak isteyen her oluşuma, siyasi partiye 'buyurun' diyoruz. DEM hariç, terörün siyasi uzantıları hariç herkesle bayramlaşmaya özen gösteriyoruz. İki Cumhuriyet Halk Partisi heyetini misafir ettim. Ben Cumhuriyet Halk Partilileri misafir etmekten son derece mutluyum ama gönül isterdi ki keşke böyle bir görüntü oluşmasaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi de olsa Cumhuriyet Halk Partisinin meselesi, toplumdaki konumu itibarıyla Türkiye'nin meselesi haline gelebiliyor" diye konuştu.

Ayan, CHP'li heyete en kısa zamanda CHP'de yaşanan gelişmelerin aşılması temnenisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Burada bir yargı kararı var. Beğenilebilir, beğenilmeyebilir, eleştirilebilir ama önümüzde bir tablo var. Bizim temennimiz Cumhuriyet Halk Partisi inşallah hızlı bir şekilde kurultayını yapar. Son sözü Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi delegesi söyler ve yaşanan bu krizi en hızlı bir şekilde aşar. Bu vesileyle Türkiye gerçek gündemine döner. Ben burada sorumlu bir siyasetçi olarak, Büyük Birlik Partisi adına aklıselimin, sükunetin birazcık daha ön plana çıkarılmasını, daha pozitif mesajlar verilmesini, yaşanan bu gerginliğin topluma da yansıyacak şekilde daha da büyümemesini umut ediyorum. Biz kesinlikle böyle bir Cumhuriyet Halk Partisinin iç işlerinde taraf olacak durumda değiliz. Bu çok etik ve ahlaki de olmaz."

Kaynak: ANKA

