CHP Heyeti Brüksel'de Made in Europe Mektubunu İletecek

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki CHP heyeti, bugün Avrupa Parlamentosu milletvekilleriyle görüşmek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mektubunu iletmek üzere Brüksel'e gidiyor. Böke, konuya ilişkin olarak, "Bu mektup tamamen Made in Europe kapsamında Avrupa ile çok entegre olan Türkiye ekonomisinin gücünü korumaya odaklı bir mektup. Çağrımız bugün Avrupa'nın kendi gücünü korumak için içine kapandığı değil, Türkiye'nin Avrupa'nın entegre bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle Türkiye ekonomisini de dahil ederek bir yol yürümesi gerektiğine dair çok açık bir çağrı ve gerçekliği ortaya koyuyor. Made in Europe'un bir parçasıdır Türkiye, bir parçası olarak kalması için üzerimize düşeni yapmaya gidiyoruz" dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığında; Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten'den oluşan CHP heyeti, Avrupa Parlamentosu milletvekilleriyle görüşmeler yapmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor. Heyet, CHP Genel Başkan Özgür Özel'in "Made in Europe" konulu mektubunu görüştüğü milletvekillerine iletecek.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan Selin Sayek Böke, şunları söyledi:

"Avrupa bugünlerde 'Made in Europe' adı altında yeni bir stratejiye dair bir tartışma yürütüyor ve bu politika çerçevesiyle ilgili Avrupa Parlamentosu'nda 4 Mart'ta önemli bir oylama olacak. Made in Europe kapsamında Avrupa'nın çok entegre bir parçası olan Türkiye ekonomisini yok saymak, Türkiye ekonomisinin hak ettiği rekabet gücünü zayıflatacağı için memleketin üreticisini, emekçisin, işçisini korumak üzere gidip tüm parlamenterlere, neden Türkiye'nin Made in Europe kapsamında unutulmaması gerektiğini paylaşmak üzere gidiyoruz. Sayın Genel Başkanımın yazdığı mektubu tüm büyükelçiliklere ve Avrupa Konseyi'nin Büyükelçisi'ne iletmiştik zaten. Şimdi de bizzat milletvekilleriyle tek tek görüşmek üzere gidiyoruz."

"Sadece kardeş partilerimizin milletvekilleriyle değil, bütün siyasi görüşlerin milletvekilleriyle görüşeceğiz"

Biz memleketin daha üretken olduğu, daha verimli olduğu, dünyayla entegre olduğu ve daha çok zenginleşebildiği bir kalkınmaın peşindeyiz. Bu kalkınma için Avrupa'nın kendi içine döndüğü değil, Türkiye ile var olan güçlü entegrasyonunda güçlü Türkiye ile ortaklığını sürdürdüğü bir geleceğe ihtiyaç var. Bunun için de bize düşen önemli görevin farkındayız. Bu sorumluluğu yerine getirmek üzere gidiyoruz. Şunu da çok önemsiyoruz: Biz bu meseleyi bir Türkiye meselesi olarak gördüğümüz için orada da sadece kardeş partilerimizin milletvekilleriyle değil, bütün siyasi görüşlerin milletvekilleriyle görüşerek bu konuyu gündeme getiriyor olacağız. Bunu Türkiye ekonomisinin gücü açısından ve rekabet gücünü korumak için yapmaya da devam ediyor olacağız."

"Türkiye Made in Europe'un bir parçasıdır, parçası olarak kalması için üzerimize düşeni yapmaya gidiyoruz"

Böke, mektubun içeriğine dair de şunları söyledi:

"Bu mektup tamamen Made in Europe kapsamında Avrupa ile çok entegre olan Türkiye ekonomisinin gücünü korumaya odaklı bir mektup. Çağrımız bugün Avrupa'nın kendi gücünü korumak için içine kapandığı değil, Türkiye'nin Avrupa'nın entegre bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle Türkiye ekonomisini de dahil ederek bir yol yürümesi gerektiğine dair çok açık bir çağrı ve gerçekliği ortaya koyuyor. Yani biz bugün elbette Türkiye'nin ekonomik gücünün daha demokratik bir gelecekten, hukuk devletine dayalı bir düzenden geçtiğini biliyoruz. Bu sözümüzü söylemeye devam ediyoruz ediyor olacağız ama zaten bizim ekonomik gücümüz ortaya çıkartacak bu başka düzeni kurma iddiasındayız. Bugün de Avrupa'ya şu çağrııyla gidiyoruz: Biz demokrasiyi ve hukuk devletini kurup Türkiye ekonomisini güçlü tutmaya devam edeceğiz ama bugün de herkese düşen temel sorumluluk, Türkiye'ye bu kadar entegreyken Türkiye'yi yok sayan bir tutumdan hızla vazgeçmektir. Made in Europe'un bir parçasıdır Türkiye, bir parçası olarak kalması için üzerimize düşeni yapmaya gidiyoruz."