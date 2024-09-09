CHP, 101. Yıl Dönümünde Mezarlık Ziyareti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyeti, partinin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda CHP'nin 3'üncü Genel Başkan Bülent Ecevit ve 4'üncü Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret etti.

CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan heyet, Devlet Mezarlığına ziyarette bulundu.

Heyet, CHP'nin 3'üncü Genel Başkan Bülent Ecevit ve 4'üncü Genel Başkanı Deniz Baykal'ın mezarlarını ziyaret etti. CHP Lideri Özel, Baykal ve Ecevit'in mezarlarına çelenk bıraktı. Ardından mezarları başında dua okundu.