CHP heyeti Manisa Turgutlu\'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda ihmallere dikkat çekti

Haber: Fatih Özkılıç Kamera: Kerim Uğur

(MANİSA) - Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hastane önünde açıklama yapan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Bizler CHP olarak ihmalleri göz önüne sereceğiz; sadece eleştirmeyip önerilerimiz ve yasa tekliflerimizle bu olayların bir kez daha yaşanmaması için elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, CHP Manisa İl Başkanı Sait Özkan Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geldi. Heyet, burada tedavi gören yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Heyet, ziyaretin ardından hastane önünde açıklama yaptı. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, olaydan bilgi sahibi olur olmaz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Hastanede başhekimlikten çocukların durumu hakkında bilgi aldıklarını, ardından ameliyatta olmayan 4 öğrenciyi ziyaret ettiklerini aktaran Karaca, "Çocuklarımızın sağlığını iyi görmek gerçekten birazcık olsun yüreklerimize su serpti. 11 çocuğun olaydan etkilendiği, 1 çocuğun taburcu olduğunu, 7 çocuğumuzun burada tedavisinin devam ettiğini, 3 çocuğun birisinin Şehir Hastanesi, diğerinin Celal Bayar Üniversitesi'nde ameliyatının devam ettiğini öğrendik. Umut ediyoruz ve diliyoruz, ameliyatı devam eden 3 çocuğumuzun da sağlığına kavuşması ve tekrar eğitim hayatına geri dönmesi" dedi.

"CİDDİ İHMALLER ZİNCİRİNİN VARLIĞI AÇIK"

Gülizer Biçer Karaca, aslında konuyla ilgili söyleyenecek çok şeyin bulunduğunu ancak yaşanan olayın vahameti nedeniyle şu anda birçok konuya değinmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ailelerin ve çocukların yaşadığı ızdırap ve acı nedeniyle, acılar üzerinden bir siyasi polemiğe sebebiyet vermek istemediğimiz için birçok konuyu sizlerle paylaşmayacağız. Ama olayın oluş şekli, olduğu andaki durum... Hepsinde ciddi bir ihmaller zincirinin varlığı açıktır. Ancak şunu da ifade etmek gerekir, bu ilk değildi. Biliyorsunuz İstanbul'da, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da geçtiğimiz Nisan ayından itibaren okullardaki bu saldırıların ardı ardına gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konuda bir komisyon kuruldu ve komisyon çalışmaları devam ediyor. Bugün yaşadığımız olay bir kez daha göstermiştir ki okullarda öğrencilerimiz, çocuklarımız, eğitim emekçilerimiz, ailelerimiz için artık güvenli alanlar değiller.

O nedenle bugün burada, sadece daha dün Bakanlık tarafından 81 il valisiyle yapılan okullarda güvenlik çalışması toplantısının akabinde meydana gelen bu olayda, okulların önüne kamera, X-Ray cihazları ya da güvenlik elemanı yerleştirilerek bunun önlenemeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bütüncül politikalarla, okullarda sosyal hizmet anlayışının yapılması, aile, öğrenci, öğretmen, okul ve bakanlıkların iş birliği içerisinde bireysel silahlanma konusunda yoğun tedbir alınması gerekmektedir. Televizyon ekranlarında ve dijital ortamdaki silahlı/şiddet içeren içeriklere karşı ciddi bir politik değişikliğe ve yasaya ihtiyaç vardır. Devletin varlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi vatanı korumak ve çocukları korumakla başlar. Eğer bir iktidar çocukları koruyamıyorsa vatanı nasıl koruyacak, takdiri sizlere bırakıyoruz. Bizler CHP olarak ihmalleri göz önüne sereceğiz; sadece eleştirmeyip önerilerimiz ve yasa tekliflerimizle bu olayların bir kez daha yaşanmaması için elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz. Ameliyatta ve hastanede olan çocuklarımıza acil şifalar diliyorum."

AİLELER TEDİRGİN

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da yaralı öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldıklarını belirterek, "Manisa Şehir Hastanesi'nde ameliyatı başarıyla devam eden çocuğumuz haricinde iki çocuğumuz Celal Bayar Üniversitesi'nde tedaviye devam ediyor. Bir çocuğumuz taburcu oldu, 7 çocuğumuzu da burada ziyaret ettik. Sokakta, evde, okulda çocuğunu koruyamayan bir sistemle karşı karşıyayız. Çocuklarına bir öğün yemek veremeyen ve çocuklarını koruyamayan bir yönetim anlayışı var. 1970'lerden bu yana gerçekleşen okul saldırılarının büyük çoğunluğu son dönemlerde arttı. Oturup bunu iktidarıyla muhalefetiyle düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİKÇİ KOYMUŞLAR, OLAY ANINDA KAÇTI DİYORLAR"

Ailelerin, "çocukları okula gönderecek miyiz?" diyerek tedirginliklerini dile getirdiklerini anlatan Karaoba, "Okula bir güvenlikçi koymuşlar, o da olay anında kaçtı diyorlar. Silahları yaygınlaştırırsanız, medyada şiddeti özendiren programları artırırsanız ve eğitimi sadece kendi ideolojiniz doğrultusunda şekillendirirseniz bu sistem düzelmez. Süslü laflar değil, çocuklarımızın güvenle okuluna gittiği bir ortamın sağlanmasını istiyoruz. İşin takipçisi olacağız. Ayrıca ortalıkta ciddi bir bilgi kirliliği vardı, bir çocuğumuzun vefat ettiğine dair bilgiler yayılmıştı; ancak hastaneden aldığımız bilgiye göre şu ana kadar herhangi bir hayatını kaybeden çocuğumuz yoktur. Hepsine acil şifalar diliyorum" dedi.