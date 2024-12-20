CHP Heyeti Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Heyeti Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

CHP Heyeti Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mamak'taki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek iyileştirme çalışmaları ve hayvan hakları konusundaki hassasiyetlerini vurguladı. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

20.12.2024 11:30  Güncelleme: 11:31
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mamak Belediyesi'ne ait Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'ni ziyaret ederek, "Önemli olan bizim bu yanlışların neresinde durduğumuzdur. Biz bu yanlışların düzeltilmesi tarafındayız. Her bir eleştiriden ders çıkarmalıyız" dedi.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Parti Meclis Üyesi Baran Bozoğlu ile birlikte, Mamak Belediyesi'ne ait Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nde incelemelerde bulundu. Barınağın durumunu yerinde inceleyen Zeybek, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'den bilgi aldı. Zeybek, barınak ziyareti sırasında şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bu konuda çok hassas. Biz de aynı şekilde tüm belediyelerimize yapılması gerekenleri yayınladığımız genelgeyle duyurduk. Güçlü bir şekilde olumsuzlukların giderileceği duygusunu kamuoyuna vermemiz lazım. Yanlış örnekler ve olaylar yaşanmış olabilir. Önemli olan bizim bu yanlışların neresinde durduğumuzdur. Biz bu yanlışların düzeltilmesi tarafındayız. Her bir eleştiriden ders çıkarmalıyız."

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ise geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz durumun bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin bir an önce alınacağı belirtti. Şahin, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'nde görev ihmalinde bulunan ve 'art niyetli' hareket eden veteriner hekimler ile olayın yaşandığı gün nöbetçi barınak çalışanlarının görevden alındığını, barınak şartlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalara hız verdiklerini vurguladı.

Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde bulunan mama stoklarının doluluğuna dikkat çeken Şahin, "Partimizin hayvan hakları ile ilgili politikalarını önemsiyor ve belediye olarak bunları titizlikle uyguluyoruz. Barınaktan öte, bir yaşam merkezi oluşturmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Heyeti Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • numan yildız:
    hayvanlar daha degerli 0 0 Yanıtla
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