CHP Heyeti Yeniden Refah Partisi'ne Bayram Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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CHP Heyeti Yeniden Refah Partisi'ne Bayram Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet, Yeniden Refah Partisi'ne bayram ziyaretinde bulundu. YRP Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, farklı düşüncelerin bir araya gelerek Türkiye'ye hizmet edebileceğini belirtti.

17.06.2024 18:13
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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) bayram ziyaretinde bulundu. Sohbet sırasında YRP Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, "Gün gelir birbiriyle taban tabana zıt şeyleri genelde savunan partiler o devlet problemi için yan yana gelebilirler. O yüzden de düşman olmak için bir gerekçe yoktur. Birlikte çok güzel fikirler üretilebilir" dedi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ankara'da siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayram ziyaretleri devam etti. Yeniden Refah Partisi'nde, bayramlaşmak amacıyla gelen heyetleri, Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Ar-Ge Başkan Yardımcısı Erkan Serbest, Kadın Kolları Ar-Ge Başkanı Merve Güner, Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz'dan oluşan heyet ağırladı.

" Özgür Özel'in selamlarını getirdik"

YRP'yi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK üyesi Azize Çeroğlu ve Gençlik Kolları MYK üyesi Eda Albayrak ziyaret etti. Yavuzyılmaz, "Sizlere genel başkanımızın Sayın Özgür Özel'in çok selamlarını getirdik. CHP olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayramlar birleştirici aynı zamanda dayanışma duygularını canlandıran çok özel günler. Bugünlerde bayramlaşabilmek bile artık tüm kutuplaşan siyasetin içinde bir fark yaratmak demek oldu. Biz CHP olarak siyasi partilerimizle bayramlaşıyoruz" dedi.

YRP'li Doğan Aydal da "Biz değerli başkanımız Fatih Erbakan'ın bayramınızı kutladığını iletmenizi arzu ediyoruz. Geldiğiniz için çok mutlu olduk. Belki Türk siyaseti için en güzel şeylerden biri farklı şeyleri savunuyor olsalar dahi bir araya gelip konuşabilmeleri, eksik gedik birbirilerini tamamlayabilmeleri nihayetinde hedef Türkiye Cumhuriyeti'dir. Partiler Türkiye'ye hizmet için araçlardır. Dolasıyla bizim gayretimiz de tabii ki farklı düşüncelerimiz, görüşlerimiz olabilir. Ama sizin varlığınızla ileride söyleyeceğim siyaseti iktidar olduğumuzda bizi yönlendirmek için güzel uyarılar yapacak bir parti olarak görüyoruz" diye karşılık verdi.

"Belediye başkanlığı seçimini kazanan iki parti var. Birisi siz, birisi biz"

"Türkiye'nin geleceğine doğru hep birlikte ilerliyoruz" diyen Yavuzyılmaz, Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a yaptı Barış Harekatı'nı hatırlattı.

Aydal açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Partiler yüreklerini açık tutmalıdır. Bir gün gelir birbiriyle taban tabana zıt şeyleri genelde savunan partiler o devlet problemi için yan yana gelebilirler. O yüzden de düşman olmak için bir gerekçe yoktur. Birlikte çok güzel fikirler üretilebilir. ve gelecekte de öyle konular gelebilir ki iki parti tekrar koalisyon için yan yana gelebilir. Hiç mahsuru yoktur. Geçmişte çokta güzel sonuçlar alınmıştır. Bu bakımdan biz fikirlere değer veriyoruz. Sizler için de tebrik ediyoruz. Belediye başkanlığı seçimini kazanan iki parti var. Birisi siz, birisi biz. Kim ne söylerse söylesin."

Deniz Yavuzyılmaz ise "Bizler de sizi tebrik ediyoruz gerçekten çok önemli bir başarı. Türkiye'nin geleceğine hep birlikte umut ışığı yakmış olduk. Şimdi bize düşen bu çalışmaları geliştirmek" diye konuştu.

Bayramlaşmanın ardından Yeniden Refah Partisi heyeti, CHP heyetine çeşitli kitaplar ve "Sultan Çayı" hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Heyeti Yeniden Refah Partisi'ne Bayram Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

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