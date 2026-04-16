Chp, Hükümet Programını Anlatmak İçin Mayıs'ta Sokağa İniyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyelerinin partinin hükümet programını anlatmak üzere mayıs ayında sahaya inmeleri kararlaştırıldı. CHP'li kurmaylar, "İlk günden bu yana CHP kendi gündemini yaratamıyor diye eleştiriliyordu. Biz halkın gündemini konuşmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyelerimiz ve milletvekillerimizle sahaya inerek hükümet programını anlatacağız. Mitinglere de yaz boyu devam edeceğiz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde dün toplandı. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantıda dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, CHP'ye yönelik davalar ve ara seçim gündemi ele alındı. MYK toplantısı devam ederken Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırıyla ilgili MYK'ya bilgi verildi. Konuya ilişkin CHP Lideri Özel tarafından Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'dan oluşan heyet görevlendirildi.

"Ara seçim ziyaretleri olumlu geçiyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle çıktığı siyasi parti turu kapsamında DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Zafer Partisi, SOL Parti, Anahtar Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretlere ilişkin toplantıda MYK üyelerine "Tüm görüşmeler olumlu geçiyor, boş sandalyeler için ara seçim gerekiyor" bilgisini verdiği öğrenildi.

Özel'in ilk fırsatta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini, ara seçim talebinin toplumda karşılık bulduğunu aktaran kurmaylar, "Hayatın akışını değiştirecek bir seçim değil ama partiler kendini görmüş olur. Biz şunu iddia ediyoruz; halkta güvenini yitirmiş bir iktidar var ara seçim bunun da ispatı olur" dedi.

"Mutlak butlan konusu köpürtülüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk demokrasisinin önümüzdeki dönemde hak ettiği bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz" sözlerinin ardından tekrar tartışılmaya başlanan mutlak butlan davasına ilişkin kurmaylar, "Bu gündem köpürtülüyor, davada hukuki olarak yeni bir gelişme yok. Baştan beri söylediğimiz gibi bu, süreç odaklı bir dava" ifadelerini kullandı.

"CHP kendi gündemini yaratamıyor diye eleştiriliyordu"

CHP'nin gündeminde iktidar olduğunda yapılacaklarını halka anlatmak olduğunu, bunun için çalışmaya devam edeceklerini, Mayıs ayından itibaren sokağa ineceklerini söyleyen parti kurmayları, "İlk günden bu yana CHP kendi gündemini yaratamıyor diye eleştiriliyordu. Biz halkın gündemini konuşmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyelerimiz ve milletvekillerimizle sahaya inerek hükümet programını anlatacağız. Mitinglere de yaz boyu devam edeceğiz hatta Meclis'in tatile girmesiyle tüm vekillerimiz sahaya inecek. CHP'nin iktidar olduğunda yapacaklarını halka anlatmaya, gündem yapmaya çalışıyoruz ama iktidar bu gündemin üstünü örtmeye çalışıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu mesaj verdi

Eski TBMM Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde Özgür Özel ve CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaşmamasının kalabalıktan kaynaklı bir dalgınlık olduğunu söyleyen kurmaylar, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin ile hem cenazede hem de İbrahim Tatlıses ziyaretinde görüntü vermesinin "kamuoyuna verilmiş bir mesaj" olduğu değerlendirmesini yaptı.