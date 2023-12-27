CHP İl Başkanlıkları Terör Saldırılarını Protesto Etti

CHP Adana, Mersin, Hatay il başkanlıkları düzenledikleri basın açıklamalarıyla terör saldırılarını protesto etti.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, partisinin İl Başkanlığı önünde partililerle bir araya gelerek şehitler için saygı duruşunda bulunup daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Tanburoğlu, yaptığı açıklamada, şehitlerin yasını tuttuklarını ve terörü lanetlediklerini belirtti.

Arka arkaya gelen kara haberlerle sarsıldıklarını belirten Tanburoğlu, şöyle devam etti:

"Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu, acımız büyük. Gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara 'artık yeter' demek için buradayız. Şehitlerimizin her birinin ayrı bir hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri, evlatları, eşleri var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz."

Basın açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

Mersin

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diledi.

Bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara "artık yeter" demek için bir araya geldiklerini aktaran Ömür, "Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatay

CHP Hatay İl Başkanlığı düzenledikleri basın açıklamasıyla terör saldırılarını protesto etti.

CHP İl Başkan Vekili Cumhur Karaali, CHP İl Başkanlığı çadırı önünde yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek, terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetlediklerini kaydetti.