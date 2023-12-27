CHP İl Başkanlıkları Terör Saldırılarını Protesto Etti

CHP Kayseri, Yozgat, Sivas, Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir il başkanlıklarınca terör saldırıları protesto edildi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ve parti üyeleri, şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Keskin, buradaki basın açıklamasında, terör saldırılarında şehit düşen askerleri rahmetle anarak ailelerine başsağlığı diledi.

Mehmetçiğin can güvenliği ve sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Keskin, "Biz milli birlik ve beraberlik duygularımızı ifade edip, sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken iktidar sahipleri kendi sorumluluklarını unutturmak hedefiyle bir algı operasyonunun peşine düştü." diye konuştu.

Yozgat

CHP Yozgat İl Başkanlığındaki etkinlikte İl Sekreteri Memduh Serdar Boztepe, 22-23 Aralık'ta arka arkaya gelen kara haberlerle sarsıldıklarını, 12 vatan evladının bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit olduğunu söyledi.

Hain terör saldırılarına, yol açtığı onarılmaz acılara "artık yeter" demek için toplandıklarını aktaran Boztepe, "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz." dedi.

Sivas

Sivas'ta kent merkezindeki Atatürk Anıtı önünde toplanan CHP İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan ve partililer, terör saldırılarını protesto etti.

Doğan, isimlerini okuduğu şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere da şifa diledi.

Doğan, "Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın ve bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Öte yandan, Şarkışla ve Zara'da da CHP ilçe başkanlıklarınca terör saldırılarına tepki gösterildi.

Niğde

CHP Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal, parti binasında yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisi olarak görevi başındaki askerlerin güvenliği için sorular sorma ve talepte bulunma sorumluluğundan asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Pencerelerine ay yıldızlı bayrak asılan yoksul evlerin sesi olmaya devam edeceklerini aktaran Kıvrakdal, CHP olarak 86 milyon için yeni bir yol açtıklarını, bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceklerini ifade etti.

Kırıkkale

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer, il binası önünde toplanarak terör saldırılarını protesto etti.

Bozdağ, CHP olarak A4 kağıdına yerleştirdikleri 2 paragraftan ibaret metne değil, terörü lanetleyen, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkan ve sorumluları göreve çağıran bu bildiriye imza attıklarını belirtti.

Bozdağ, "Bizler, şehit cenazelerinde cenaze sahiplerine saygısızlık yapanların, siyasi militanlarıyla tehlikeli provokasyonlara girişenlerin, bir eli bayrağa sarılı tabutun üstündeyken diğer elinde mikrofonla cenazeyi mitinge çevirmeye kalkanların arkasına dizilmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Nevşehir

CHP Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş, parti binası önünde teşkilat yöneticileri ile bir araya gelerek terör saldırılarına tepki gösterdi.

Görevi başındaki askerlerin güvenliği için soru yöneltme ve talepte bulunmanın ana muhalefet partisinin terk etmeyeceği sorumluluklardan olduğunu ifade eden Yumuş, "Terörden medet umanlara, terörden beslenenlere, milletin acılarını siyasetine malzeme eden kötülüğe artık yeter diyoruz. Bu düzeni değiştirene kadar durmadan çalışacağız." diye konuştu.