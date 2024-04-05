Van'ın Saray ilçesinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) belediye başkanı seçilen Davut Acar'ın "mazbatasının iptal edilmesi"ne yönelik başvuru yapan CHP İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan, partisinden ihraç edildi.
CHP İl Başkanlığının, "DEM Parti adayının mazbatasının iptali" için İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe veren Arslan hakkındaki "kesin ihraç talebi", İl Disiplin Kurulunda görüşüldü.
Kurul üyeleri, bugün gerçekleştirdikleri toplantıda, il başkanlığının talebini kabul ederek Arslan'ın partiden ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi.
İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu
CHP Saray İlçe Başkan Vekili Yasin Arslan, Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 2 Nisan'da sunduğu dilekçede, DEM Parti adayı Acar'ın terörle ilgili davalarda yargılanıp yargılanmadığının araştırılmasını talep etmişti.
Arslan'ın imzasıyla başkanlığa sunulan dilekçede, "31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesi önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarını taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak, bu durum söz konusu ise mazbatasının iptalini bilgilerinize arz ederim." ifadelerine yer verilmişti.
Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından" talebi reddetmişti.
Yaşanan gelişmeler üzerine CHP İl Başkanlığı, Arslan'ı "kesin ihraç talebi" ile İl Disiplin Kuruluna sevk etmişti.
Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Davut Acar seçimde yüzde 51,16 oy oranıyla ilk sırada yer almıştı. CHP'nin adayı Kemalettin Araci ise yüzde 28,29 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.
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