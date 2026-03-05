CHP İlçe Başkanı Darbedildi - Son Dakika
CHP İlçe Başkanı Darbedildi

CHP İlçe Başkanı Darbedildi
05.03.2026 12:59
İzmir'de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, bir grup tarafından bıçaklandı, durumu iyi.

İZMİR'de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), bir grup tarafından darbedilip, bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Işık'ın hayatı tehlikesi bulunmazken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, bir grubun saldırısına uğradı. Işık, darbedilip, bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin Işık, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Mehmet Emin Işık'ın önceden tanıdığı H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

CHP İlçe Başkanı Darbedildi
