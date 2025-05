CHP, İmamoğlu İçin Erken Seçim Talep Ediyor

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Berkin GÜLSOY

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, partisinin Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması ve erken seçim talebiyle başlattığı imza kampanyasının büyük hızla devam ettiğini belirterek, "Her geçen gün adımlarımıza yeni adımlar, sesimize yeni sesler katılıyor. Dolayısıyla inanıyoruz ki biz bu erken seçimi verilen imzalarla, sahada halkın taleplerini seslendirerek mutlaka gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP'nin İstanbul Başakşehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Bugüne sabah Cem Aydın'ın yargılandığı duruşmaya katılarak başladık. Bugün sahadaydık ve Kanal İstanbul ile ilgili halka ne düşündüğünü de sorduk. Halk, kesinlikle ranta ve Kanal İstanbul'a hayır diyor. Bu akşam buradaki irade bunun en somut örneği. Biz bundan sonra her Çarşamba İstanbul'da, her hafta sonu da Anadolu'nun çeşitli illerinde miting yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda imza kampanyamız büyük bir hızla devam ediyor. Her geçen gün adımlarımıza yeni adımlar, sesimize yeni sesler katılıyor. Dolayısıyla inanıyoruz ki biz bu erken seçimi verilen imzalarla, sahada halkın taleplerini seslendirerek mutlaka gerçekleştireceğiz. Çünkü halk da diyor ki adayımı yanımda sandığı önümde istiyorum. O sandık gelecek" ifadesini kullandı.