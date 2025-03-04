CHP İstanbul Başbakanı'na Soruşturma Tepkisi

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(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, başkan seçildiği il kongresi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Çelik, "İstedikleri yöntemi kullansınlar, istedikleri maşaları ve işbirlikçileri devreye soksunlar. Sonları yaklaştı. Türkiye'nin demokrasi, adalet, refah ve huzurla tanışacağı günler beklenenden de yakındır!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP istanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" denildi.

Özgür Çelik, soruşturmayla ilgili bir açıklama yaptı ve tepki gösterdi. "AKP, 2019'dan itibaren İstanbul'da muhalefete düştü. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra ise fiilen Türkiye'nin muhalefet partisi oldu. Milletimizin teveccühünü kazanmak için çok çalışmak yerine, türlü soruşturmalarla hak etmedikleri koltukları gasp etmeye yelteniyorlar." diyen Çelik şu ifadelere yer verdi:

"İstedikleri yöntemi kullansınlar..."

"Şimdi de CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapan değişimin en önemli adımlarından birine, değişimin işaret fişeğine, İstanbul Kongremize soruşturma başlattılar. İstedikleri yöntemi kullansınlar, istedikleri maşaları ve işbirlikçileri devreye soksunlar. Sonları yaklaştı. Türkiye'nin demokrasi, adalet, refah ve huzurla tanışacağı günler beklenenden de yakındır!"

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmiş ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Bu kongrede, eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.