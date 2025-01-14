CHP İstanbul İl Başkanı Beşiktaş Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı

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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Çelik, "Beşiktaş halkının iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hiçbir belediye başkanımıza itibar suikastı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyundaki algısını zayıflatmaya yönelik bu girişimlere karşı dimdik burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Beşiktaş Belediyesine yapılan şafak operasyonunun ardından partililerin bekleyişi sürüyor. Beşiktaş Belediyesinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çıkışta belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. CHP olarak hukuksal sürecin yakından takipçisi olduklarını kaydeden Çelik, şunları söyledi:

" Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ifade süreçleri henüz başlamış değil. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ifade süreçlerinin başlayacağı anı bekliyoruz. Hem Beşiktaş Belediyesi'nden hem Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden avukatlarımızla süreci titizlikle ve dikkatle takip ediyoruz.

Hem dün hem bugün sürekli olarak genel başkanımızla, büyükşehir belediye başkanımızla ve partimizin üst kademesinin yöneticileriyle sürekli olarak iletişim halindeyiz. Şu anda ilk etapta beklediğimiz nokta, ifadelerin alınmaya başlanması. İfadeler alınmaya başlandıkça Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve avukatlarımız, kademe kademe basını ve kamuoyunu bilgilendirecekler.

Beşiktaş Belediyesinde olmaya devam edeceğiz. Dün geceyi burada geçirdik. Bugün de buradayız. Beşiktaş halkının iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hiçbir belediye başkanımıza itibar suikastı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyundaki algısını zayıflatmaya yönelik bu girişimlere karşı dimdik burada olmaya devam edeceğiz. Dayanışmayla buradaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepinize tekrar bu soğuk, bu yağmurlu havada, Beşiktaş halkının iradesine sahip çıkmak için demokrasiye sahip çıkmak için buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum.

"Serbest bırakılmasını bekliyoruz"

Beşiktaş Belediye Başkanının serbest bırakılmasını bekliyoruz. Şu anda binanın içerisi çok dolu. Binanın içerisinde katların önemli bir bölümünde partililer, insanlar var. Tabii ki biz dün akşam buraya bir çağrı yaptık. Dün akşam sokakta çok yoğun bir biçimde Beşiktaşlı komşularımız ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen yol arkadaşlarımız vardı. Şu anda binanın beşinci katı, giriş katı ve belli katlar tamamen dolu durumda. İfade süreçlerinin alınmasını beklediğimiz için, bir an önce ifadelerin alınması için sürecin başlaması gerektiğini beklediğimiz için bu yöntemle takip ediyoruz. Bütün Beşiktaşlılara, özellikle Beşiktaş'ta demokrasiye sahip çıkmak için millet egemenliğine sahip çıkmak için bütün komşularımızı Beşiktaş Belediyesi'ne bekliyoruz."

İlçe örgütlerinden destek sürüyor

Öte yandan, sabahın erken saatlerinde, birçok ilçeden gelen partililer, Beşiktaş Belediyesi binası önünde marşlar söyledi, sloganlar attı. Partililerin belediye binası önünde bekleyişi sürüyor.