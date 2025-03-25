CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul genelinde Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının indirilmesi yönünde yazı gönderildiğini duyurdu. Çelik, tüm ilçe başkanlıklarına daha fazla İmamoğlu bayrağı asmaları talimatını verdi.

25.03.2025 12:47  Güncelleme: 14:16
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının fotoğraf ve posterlerinin indirilmesi yönünde ilçe başkanlıklarına polis eşliğinde bir yazı geldiğini bildirdi. Çelik, "Tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından, ilçe başkanlıklarına polis eşliğinde bir yazı gönderildiğini açıkladı. Çelik, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik "EkremMillettir" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen "toplatma hakkında" konulu yazıya yer verdi. Başsavcılığın yazısında şöyle denildi:

"Hakkında mali ve/veya terör nitelikli suçlardan soruşturma yapılıp tutuklama kararı verilen İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile ilgili İstanbul genelinde propaganda mahiyetinde, ayrıca yine bir kısım bu şahıslarla ilgili kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asıldığına yönelik tespitler bulunmakla, 2911 sayılı Kanunun 27. maddesi 5326 sayılı Kanunun 42. maddesi uyarınca söz konusu afiş ve pankartların men edilmesi ve gerekli yaptırım uygulanması hususlarında bilgi ve gereği rica olunur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı - Son Dakika

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