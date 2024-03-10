CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP'nin İBB Başkanı adayı Murat Kurum'a tepki gösterdi

Güncel

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum'un, "İstanbul trafiği nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsam istifa ederdim" sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Erzincan İliç'te 9 işçi, sizin imzaladığınız ÇED Raporu nedeniyle halen toprak altında. Siz, kapasite artırım raporuna imza attınız. Siz halen TBMM Çevre Komisyon başkanısınız. Neden istifa etmediniz? Kendisini istifaya davet ediyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan'ın tanıtım toplantısına katıldı. AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "İstanbul trafiği nedeniyle ben olsam istifa ederdim" sözlerine tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:

"Erzincan İliç'te 9 işçi, sizin imzaladığınız ÇED Raporu nedeniyle halen toprak altında. İnsanlar hala cenazelerini arıyorlar. Siz, kapasite artırım raporuna imza attınız. İstanbul'un adayı şu anda hala TBMM'de ÇED'e komisyon başkanı, aynı zamanda milletvekili olduğu için. Erzincan'da 9 işçi, sizin imzaladığınız ÇED raporu yüzünden toprak altında. Siz halen TBMM Çevre Komisyon başkanısınız. Neden istifa etmediniz? Kendisini istifaya davet ediyorum. Bırakın istifa etmeyi, Çevre Komisyonu Başkanı olarak Erzincan'a gitmeye cesaret bile edemedi."