CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü ve Eyüpsultan\'da saha çalışmalarına katıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü ile Eyüpsultan ilçelerinde partisinin belediye başkan adaylarının saha çalışmalarına katıldı. Çelik, "Ne kadar iyi kampanya yaparsanız yapın, ne kadar güçlü çalışma yaparsanız yapın; seçim, seçim günü kazanılır. İstanbul'un 39 ilçesinde sandık görevlilerimiz tam anlamıyla hazır durumda. Sandık güvenliği eğitimlerimiz başladı. Avukat örgütlenmesi eğitimlerimiz başladı. Okul, kat, bilişim sorumlusu eğitimlerimiz başladı. İstanbul'da 33 bin 227 sandığı 100 bin kişilik bir orduyla koruyacağız. Buradan İstanbullulara şunu ifade etmek istiyorum. Sandık güvenliği konusunda en ufak bir endişeniz olmasın" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Beylikdüzü ve Eyüpsultan ilçelerindeki saha çalışmalarına katıldı. Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ne uğrayan Çelik'i burada Beylikdüzü Belediye Başkanı ve yeniden adayı Mehmet Murat Çalık, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç, Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ve partililer karşıladı.
"BEYLİKDÜZÜ BELEDİYECİLİĞİ, DÜNYAYA MODEL OLDU"
Çelik, burada yaptığı konuşmada, saha gezisini organize eden ilçe örgütüne ve ilçe başkanına teşekkür etti, şunları söyledi:
"Beylikdüzü belediyeciliği sadece İstanbul'a değil, dünyaya model olmuş bir belediyecilik. Beylikdüzü belediyeciliği, 2014'ten bu yana yaptığı çalışmalarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde 5 yıl boyunca halkçı belediyecilik uygulamaları gerçekleştirdi. Beylikdüzü'nde çocuklar, gençler, kadınlar, emekliler için çok önemli çalışmalar yaptı ve şimdi o çalışmaları 2019'dan itibaren İstanbul'un dört bir yanına ulaştırmış oldu. Buradan Sayın Ekrem İmamoğlu'na büyük bir teşekkür ve başarı dileklerimizi hep birlikte iletelim. 2019'da Mehmet Murat Çalık başkanımız göreve geldi. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra acaba Beylikdüzü'nde bu hizmetler nasıl devam edecek, bu kadar yüksekteki bir çıtayı nasıl daha yukarıya taşıyacak diye aslında bütün İstanbul düşünürken yaptığı çalışmalarla şunu görmüş olduk; Beylikdüzü Belediyesi, 2019'da aldığı çıtayı daha yukarıya taşıdı."
"İSTANBUL'U YENİDEN KAZANACAĞIZ"
Sandık güvenliği konusunda yaptıkları örgütlenmeye ayrıca vurgu yapan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepinizin bildiği gibi ne kadar iyi kampanya yaparsanız yapın, ne kadar güçlü çalışma yaparsanız yapın; seçim, seçim günü kazanılır. İstanbul'da 33 bin 227 sandığımız var. İstanbul'un 39 ilçesinde sandık görevlilerimiz tam anlamıyla hazır durumda. Sandık güvenliği eğitimlerimiz başladı. Avukat örgütlenmesi eğitimlerimiz başladı. Okul, kat, bilişim sorumlusu eğitimlerimiz başladı. İstanbul'da 33 bin 227 sandığı 100 bin kişilik bir orduyla koruyacağız. Buradan İstanbullulara şunu ifade etmek istiyorum. Sandık güvenliği konusunda en ufak bir endişeniz olmasın. İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir biçimde bizler sandıklara sahip çıkacağız. Bütün İstanbulluları buradan, Beylikdüzü'nden oy kullanmaya, demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. 31 Mart'ta İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir başarı elde edeceğiz. İstanbul'u yeniden kazanacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde, 25 ile 30 arası ilçe kazanacağız. Meclis çoğunluğunu sağlayacağız. Bütün engellemeleri ortadan kaldıracağız ve tam yol ileriye diyeceğiz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz aydınlık olsun."
ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Çelik'in konuşmasının ardından mahalledeki hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Günün ikinci saha programında Eyüpsultan'ı ziyaret eden Çelik, Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş ve Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen ile bir araya geldi. Çelik, Alibeyköy Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya geldikten sonra ilçe başkanı ve Özmen ile birlikte cadde üzerindeki esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Çelik, önce 2024 seçimlerini kazanacaklarını ve ardından 2028'de yapılacak genel seçimlerde Türkiye'de yeni bir umudu yeşerteceklerini belirtti.
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