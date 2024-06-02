CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, katliam yasasına karşı çıkıyor

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Haber/Kamera: Onur Dursun

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi bütün katliamların karşısındadır. Kadın katliamlarının da doğa ve çevre katliamlarının da karşısındadır, hayvan katliamlarının da karşısındadır. Eğer o yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirse Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü bir şekilde bu katliam yasasına hayır diyecektir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Hayvan Hakları Komitesi'nin Yenikapı Miting alanında düzenlediği "Adalet Mitingi"ne katıldı. Çelik, tartışmalı yasa tasarısıyla ilgili şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi bütün katliamların karşısındadır. Kadın katliamlarının da, doğa ve çevre katliamlarının da karşısındadır, hayvan katliamlarının da karşısındadır. Eğer o yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirse Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü bir şekilde bu katliam yasasına 'hayır' diyecektir. Eğer ortada bir sorun var diyorlarsa o sorunun çözümü bilim insanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllü kuruluşlarla, hayvanseverlerle masaya oturmak ve o sorunun çözümünü birlikte bulmaktır. Dolayısıyla belli masalarda bir takım kararlar alıp o kararları kimse Türkiye toplumuna dayatamaz. Türkiye halkı o dayatmaların karşısında olacaktır. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz konuyla ilgili çalışmaları titizlikle yürütmektedir. Ben İstanbul İl Başkanı olarak bütün belediyelerimizin çalışmalarını titizlikle takip edeceğime sizlerin huzurunda söz veriyorum."