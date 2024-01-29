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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı - Son Dakika
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

CHP Parti Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. İzmir ilçe belediye başkan adayları da belirlendi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı
29.01.2024 - 23:13,
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CHP Parti Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

CHP Parti Meclisi İzmir belediye başkan adaylarını belirlemek için toplandı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile 30 ilçe belediye başkan adayı belirlendi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi. Efes- elçuk, Seferihisar ve Dikili belediye başkanları yerini korurken diğer ilçelerde yeni adaylar gösterildi. Parti Meclisi'nin belirlediği İzmir ilçe Belediye Başkan Adayları şöyle:

Aliağa Belediye Başkan adayı Çağatay Güç

Balçova Belediye Başkan adayı Onur Yiğit

Bayındır Belediye Başkan adayı Davut Sakarsu

Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal

Bergama Belediye Başkan adayı Tanju Çelik

Beydağ Belediye Başkan adayı Şakir Başaran

Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Ekşi

Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman

Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli

Çiğli Belediye Başkan adayı Uygar Yıldırım

Dikili Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz

Foça Belediye Başka adayı Saniye Bora Fıçı

Gaziemir Belediye Başkan adayı Ünal Işık

Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa Günay

Karabağlar Belediye Başkan adayı Emine Helil İnay Kınay

Karaburun Belediye Başkan adayı Nurşen Balcı

Karşıyaka Belediye Başkan adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal

Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Türkmen

Kınık Belediye Başkan adayı Sema Bodur

Kiraz Belediye Başkan adayı Nasuh Coşkun

Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu

Menderes Belediye Başkan adayı İlkay Çiçek

Menemen Belediye Başkan adayı Deniz Karakurt

Narlıdere Belediye Başkan adayı Erman Uzun

Ödemiş Belediye Başkan adayı Mustafa Turan

Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin

Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ciritoğlu Sengel

Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu

Torbalı Belediye Başkan adayı Övünç Demir

Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan

Kaynak: ANKA
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