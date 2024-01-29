CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

CHP Parti Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi.
CHP Parti Meclisi İzmir belediye başkan adaylarını belirlemek için toplandı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile 30 ilçe belediye başkan adayı belirlendi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi. Efes- elçuk, Seferihisar ve Dikili belediye başkanları yerini korurken diğer ilçelerde yeni adaylar gösterildi. Parti Meclisi'nin belirlediği İzmir ilçe Belediye Başkan Adayları şöyle:
Aliağa Belediye Başkan adayı Çağatay Güç
Balçova Belediye Başkan adayı Onur Yiğit
Bayındır Belediye Başkan adayı Davut Sakarsu
Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal
Bergama Belediye Başkan adayı Tanju Çelik
Beydağ Belediye Başkan adayı Şakir Başaran
Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Ekşi
Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman
Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli
Çiğli Belediye Başkan adayı Uygar Yıldırım
Dikili Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz
Foça Belediye Başka adayı Saniye Bora Fıçı
Gaziemir Belediye Başkan adayı Ünal Işık
Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa Günay
Karabağlar Belediye Başkan adayı Emine Helil İnay Kınay
Karaburun Belediye Başkan adayı Nurşen Balcı
Karşıyaka Belediye Başkan adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal
Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Türkmen
Kınık Belediye Başkan adayı Sema Bodur
Kiraz Belediye Başkan adayı Nasuh Coşkun
Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu
Menderes Belediye Başkan adayı İlkay Çiçek
Menemen Belediye Başkan adayı Deniz Karakurt
Narlıdere Belediye Başkan adayı Erman Uzun
Ödemiş Belediye Başkan adayı Mustafa Turan
Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin
Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ciritoğlu Sengel
Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu
Torbalı Belediye Başkan adayı Övünç Demir
Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan
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