CHP İzmir\'de Esnaf ve STK Temsilcileriyle Buluştu

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, partisinin İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ile İzmir'de esnaf ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, saha çalışması öncesinde CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Utku Gümrükçü'ye başarılar diledi. CHP'nin iktidar yürüyüşünde İzmir'in taşıdığı kritik öneme dikkati çeken İlgezdi, kentteki organizasyonun başında yer alan Gümrükçü ve yönetim kurulunun başarılı bir süreç yürüteceğinin sinyallerini şimdiden verdiğini ifade etti.

Akkuş İlgezdi ve beraberindeki heyet, daha sonra Buca'da bulunan OTOKENT'e giderek, Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir ile görüştü, sektörün sorunları hakkında bilgi aldı.

Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akkuş İlgezdi, özellikle genç istihdamındaki tablonun vahametine vurgu yaparak, "Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, istihdam yaratmayan büyüme modelinin ve yanlış eğitim politikalarının en ağır bedelini gençlere ödetiyor. Gençler, en dinamik dönemlerinde eğitim ve üretim zincirinin dışına itiliyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan nüfusun geldiği nokta endişe verici" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de OTOKENT'in İzmir için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Hem İzmirliler hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız OTOKENT sayesinde güvenle araç alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Burası, sektörde hem güvenin hem de dürüst hizmetin adı haline gelmiştir. Bu bağlamda yıllardır OTOKENT esnafı için başarıyla hizmet veren Sayın Feyzi Demir'i kutluyorum. CHP olarak esnafımızın yanında olmaya, dertlerini dile getirmeye ve çözüm önerilerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EGE GÜÇ BİRLİĞİ KONFEDERASYONUNA ZİYARET

Heyet, daha sonra Sivas, Niğde, Malatya, Şanlıurfa, Ağrı, Kars ve Van hemşehri dernekleri ile federasyonlarının bir araya gelmesiyle oluşan Ege Güç Birliği Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Heyeti, Genel Başkan Tolga Eleman karşıladı.

Görüşmede STK'ların kentin demokrasisi ve kültürel zenginliği üzerindeki rolüne işaret etti. Kendisinin de birçok vakıf ve birlikte görev aldığını hatırlatan Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Hemşehri dernekleri, bulundukları yerdeki dayanışmayı güçlendirirken aynı zamanda o şehrin kültürünün zenginleşmesini sağlıyor. Bu anlamda konfederasyonunuz çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. CHP olarak örgütlenmeyi, STK'ları ve meslek örgütlerini çok önemsiyor; birçoğuyla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu ülkenin demokrasisi örgütlü yapılarla yükselecek, özlediğimiz günlere sizlerin desteğiyle kavuşacağız. Ekonomik ve sosyal alanda yaşadığımız tüm sıkıntıların çözümüne CHP olarak sahibiz. İktidarımızda bu sorunları teker teker çözecek, memlekete rahat bir nefes aldıracağız."

"HALKÇI VE LİYAKATLİ BİR İKTİDAR KURACAĞIZ"

Göreve geldikleri günden bu yana STK'larla iş birliği içinde çalıştıklarını kaydeden CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü de gördükleri desteğin gelecek için umut verici olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz kısır tartışmalarla, sen ben kavgasıyla zaman kaybetmiyoruz. Bugün de gördüğünüz gibi genel merkezimizle ve il örgütümüzle sahadayız; vatandaşın gerçek sorunlarını ve gündemini konuşuyoruz. Sizlerle birlikte tertemiz, halkçı ve liyakatli bir iktidar kuracağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Gösterilen misafirperverlik ve verilen büyük destek için başta Konfederasyon Genel Başkanımız olmak üzere tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum."