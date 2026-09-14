CHP İzmir\'den eğitimde fırsat eşitsizliği uyarısı, \'hiçbir çocuğu geride bırakmayacağız\' sözü

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, yeni eğitim öğretim yılı öncesi yaptığı açıklamada"Kamusal eğitime öncelik vererek Türkiye'nin geleceğini kurtaracak gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlendi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Ruhisu Can Al'ın katıldığı açıklamada, Türkiye'de eğitim sisteminin son 24 yıldaki değişimi, kamusal eğitimin durumu ve eğitimde fırsat eşitsizliği gündeme getirildi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada, eğitimin Türkiye'nin geleceği açısından önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Eğitim, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek kuşakları yetiştiren, hepimiz için önemli bir kurum. Son 25 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iyi yaptığı şeyleri sıralarsak birkaç şey çıkabilir. Ama eğitim, kötülerin liste başındadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, kamusal eğitime öncelik vererek Türkiye'nin geleceğini kurtaracak gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz."

"CHP OLARAK SÖZÜMÜZ NETTİR; HİÇ BİR ÇOCUĞU GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ"

CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Ruhisu Can Al ise il başkanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamayı okudu. AK Parti iktidarının eğitim politikalarının kamusal eğitimi zayıflattığını savunan Al, devlet ve özel okul sayılarındaki değişime ilişkin verileri paylaştı. Al, şunları kaydetti:

"AKP iktidarının 24 yılda kamusal eğitimi nasıl zayıflattığının kanıtıdır: 2002'de 41 bin 300 olan devlet okulu sayısı 2025'te 56 bin 336'ya çıktı. Özel okul sayısı ise 2 bin 395'ten 14 bin 700'e yükseldi. Yani devlet okulu sayısı yüzde 37 artarken, özel okul sayısı yüzde 513 arttı. 2002'de devlet okulunda okuyan öğrenci sayısı 13 milyon 675 bin 285 iken, 2025'te 15 milyon 336 bin 143'e yükseldi. Aynı dönemde özel okullardaki öğrenci sayısındaki artış oranı ise yüzde 560. Bu tablo, çocuğun nitelikli eğitime ulaşmasının giderek ailenin ekonomik gücüne bağlı hale geldiğini gösteriyor. Veliler özel okulu tercih etmiyor; çocuklarının nitelikli bir eğitim alabilmesi için özel okula yönelmek zorunda bırakılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim itirazımız özel okul tercihine değil, nitelikli kamusal eğitim zayıflatılarak ailelerin özel okullara mecbur bırakılmasınadır. CHP olarak sözümüz nettir, kamusal eğitimi yeniden inşa edeceğiz ve hiçbir çocuğu geride bırakmayacağız.

CHP iktidarında her çocuğa ücretsiz, nitelikli tam gün okul öncesi eğitim sağlayacağız. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda okuyan tüm öğrencilerimiz için bir öğün ücretsiz, sağlıklı ve nitelikli okul yemeği vereceğiz. Son 24 yılda kapatılan köy okulu sayısı 24 bini geçti. CHP olarak köy okullarını yeniden açacak ve yerinde eğitimi teknolojik altyapıyla yeniden başlatacağız. Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek, MESEM gibi çocuk emeğini sömüren yapıları ortadan kaldıracağız. Çocuklarımızı uyuşturucu belasından, ekran bağımlılığından, şiddetten, akran zorbalığından ve dijital tehditlerden güçlü rehberlik, psikolojik danışmanlık ve erken müdahale mekanizmalarıyla koruyacağız. LGS ve YKS'nin tüm eğitim sistemini yönetmesine son vereceğiz."

Nitelikli ve kamusal eğitimin öğretmenlerle mümkün olduğunu belirten Al, "Biz öğretmeni yeniden öğretmen yapacak; ücretli öğretmenliği ve mülakatı kaldıracak, öğretmen yetiştirme sistemini sağlıklı hale getirecek ve eğitim kadrolarına eğitim-öğretim yılı başında bir maaş karşılığı eğitime hazırlık ödeneği vereceğiz" dedi.

"ÇEDES VE BENZERİ PROTOKOLLERİ KABUL ETMİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığının tarikat ve cemaatlere bağlı vakıf ve derneklerle yaptığı ÇEDES ve benzeri protokolleri kabul etmediklerini belirten Al, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığının tarikat ve cemaatlere bağlı vakıf ve derneklerle yapmış olduğu ÇEDES ve benzeri protokolleri kabul etmiyoruz. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin pedagojik yeterliliği ve kamusal denetimi olmayan aktörlere bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Bizim cevabımız nettir: Özgür düşünen, bilimden yana, laik, demokratik, eşit yurttaşlar yetiştiren bir Kamusal Eğitim Cumhuriyeti için eğitim anlayışını yeniden kuracağız. Kamusal Eğitim Cumhuriyeti; eğitimi piyasanın, dinsel yapıların ya da siyasal iktidarların müdahale alanı olmaktan çıkararak yeniden toplumun ortak hakkı ve kamusal sorumluluğu haline getirme iradesidir. Bizim için eğitim; çocuğun doğduğu ailenin gelirine, yaşadığı mahalleye, cinsiyetine, diline, inancına ya da sahip olduğu olanaklara göre değişen bir ayrıcalık değil, herkes için eşit ve nitelikli bir yurttaşlık hakkıdır."