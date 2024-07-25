CHP İzmir İl Başkanı: İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınması algı yaratmak ve siyasileştirmektir

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(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkan Şenol Aslanoğlu, 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü Erdoğan'ın polis baskınıyla alınması hakkında, "devlet adabıyla emniyete davet ederek ifadesine baş vurmak mümkünken, algı yaratmak, şov yapmak için polis baskınıyla aldırmak tanıdık taktiklerdir" dedi.

CHP İzmir İl Başaknı Şenol Aslanoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açaıklamada İZSU Genel Müdürü'nün polis baskınıyla gözaltına alınmasının, algı yaratmak, şov yapmak ve siyasileştirmek olduğunu ifade etti.

Aslanoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"İki gencimizi kaybettiğimiz olayın soruşturmasında, devletin kurumu İZSU'nun Genel Müdürünü, devlet adabıyla emniyete davet ederek ifadesine baş vurmak mümkünken, algı yaratmak, şov yapmak, siyasileştirmek için polis baskınıyla aldırmak tanıdık taktiklerdir. Tabii ki soruşturma sonuna kadar sürdürülsün ve suçlular ortaya çıkarılsın. Algı yaratmak için kullanılan taktiklerle, şimdiden olay çarpıtılmak suç bölüştürülmek isteniyorsa buna izin vermeyeceğiz. Suç bölüştürme çabası değil Adalet istiyoruz."