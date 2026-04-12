CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten Ümit Erkol'un Tutuklanmasına Tepki: "Somut Bir Durum Yokken Tutuklu Yargılanması Herkesi Endişelendiriyor"

12.04.2026 20:06  Güncelleme: 21:47
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına yönelik yaptığı açıklamada, bu durumun toplumda geniş bir endişe yarattığını vurguladı. Güç, yaşananların Türkiye'deki birçok kesimi etkileyen derin sorunlara dikkat çektiğini belirtti.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki göstererek, "Bu sadece Ankara İl Başkanı olarak Ümit Başkan'ın konusu değil, toplumdaki tüm kesimleri endişelendiriyor. Bizler bu endişeyi yaşıyoruz. Bizler bu endişenin yaşanmasını istemiyoruz çünkü toplumun derdi şu anda ekonomi, madde bağımlılığı, gençlerin işsizlik kaygısı, iş kaygısı, gelecek kaygısı ve barınma sorunu" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç konuyla ilgili Meslek Fabrikası önünde açıklama yaptı. Güç, "Süreci, bir baskı unsuru haline getirilen bir sistem olarak görüyoruz. Adalet sisteminin bu şekilde baskı halinde kullanılması, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, siyasetçilere yapılan bir baskı, toplumu aslında daha mutlu etmiyor, daha da mutsuzlaştırıyor. İnsanların adalete, devlete olan güveni inanılmaz derecede sarsılıyor" dedi.

"Bugün gelinen nokta bizleri, Cumhuriyet Halk Partili bireyleri endişelendirmiyor. Türkiye'deki her kesimi endişelendiren bir sürece ilerliyoruz. Bu durum AKP'yi daha iyi konuma getirmiyor. Aslında AKP'nin daha da kötüleşeceği, toplum tarafından daha da uzaklaştırılacağı, onların toplumu daha da mutsuz ederek oy kaybına neden olacağı sürece doğru gidiliyor" diyen Güç, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Bu süreç onları daha iyi konuma getirmeyecek ama Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçileri olarak bizler halkımız için mücadelemize devam edeceğiz. Ankara İl Başkanımız Ümit Başkan, herkesin tanıdığı, çok kıymetli birisidir. Kendisiyle ben dün denk geldim görüşme fırsatımız oldu,  bugün de denk geldik görüşme fırsatımız oldu, inanılmaz derecede rahatsız bu durumdan. Somut olarak herhangi bir dosyada herhangi bir şey yokken, kendisinin bir anda tutuklu yargılanması herkesi endişelendiriyor. Bu sadece Ankara İl Başkanı olarak Ümit Başkan'ın konusu değil, toplumdaki tüm kesimleri endişelendiriyor. Bizler bu endişeyi yaşıyoruz. Bizler bu endişenin yaşanmasını istemiyoruz çünkü toplumun derdi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan problemler değil. Toplumun derdi ekonomi, toplumun derdi madde bağımlılığı, gençlerin işsizlik kaygısı, iş kaygısı, gelecek kaygısı ve barınma sorunu."

Aslında odaklanmamız gereken konular bunlar iken belediyeleri bir şekilde baskılayarak, bürokrasiyi baskı altına alarak, siyaseti baskı altına alarak, hizmeti azaltarak siyasi çıkar elde edilmeye çalışılıyor. Biz de bunun doğru olmadığını, bu insanların, toplumun buna ihtiyacı olduğuna inanıyoruz ve bunun için mücadelemize devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

