CHP Kadıköy Gençlik Kolları 23 Nisan'ı Kutladı - Son Dakika
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CHP Kadıköy Gençlik Kolları 23 Nisan'ı Kutladı

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CHP Kadıköy Gençlik Kolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kadıköy'de basın açıklaması yaptı. Başkan Erdener Doğan Işık, ulusal egemenlik mücadelesinin devam ettiğini vurgularken, gençliği direnişe çağırdı.

23.04.2025 16:35  Güncelleme: 16:49
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Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) - CHP Kadıköy Gençlik Kolları üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kadıköy'de bir araya gelerek açıklama yaptı. CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Erdener Doğan Işık, "Sarayın egemenliğine son veren Anadolu halkının mücadelesini, Meclisimizin kuruluşunun 105'inci yılında saygıyla selamlıyoruz. Ama bu mücadele tamamlanmadı. Bugün de aynı kararlılıkla yeniden halkın meclisini kurmak, egemenliği gerçek sahibine yani millete devretmek zorundayız" dedi. Başkan Yardımcaısı Ege Yahşi de "Ulusal egemenliğe göz diken, halkın iradesini gasp eden hiçbir güce teslim olmayacağız" diye konuştu.

CHP Kadıköy Gençlik Kolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kadıköy'de basın açıklaması yaptı. CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Erdener Doğan Işık, 23 Nisan 1920'nin yalnızca bir meclisin açılışı değil, halk iktidarının doğuşu olduğunu vurgulayarak, "O Meclis, devrimci yasaları yürürlüğe koymuş, Cumhuriyet'in temelini atmış, hilafeti kaldırmış, işgalcileri bu topraklardan kovmuştur. Sarayın egemenliğine son veren Anadolu halkının mücadelesini, Meclisimizin kuruluşunun 105'inci yılında saygıyla selamlıyoruz. Ama bu mücadele tamamlanmadı. Bugün de aynı kararlılıkla yeniden halkın meclisini kurmak, egemenliği gerçek sahibine yani millete devretmek zorundayız" dedi. Işık, Türkiye'nin seçimsizleştirme sürecine sürüklendiğini belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun siyaset dışı bırakılma girişimlerine tepki gösterdi. "Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsizleştirilmiş, yargı iktidarın sopası haline getirilmiş, tüm kurumlar saraya bağlanmıştır. Cumhuriyet, içi boş bir kabuğa dönüştürülmüş; Sandık'tan ve Seçim'den ibaret hale getirilmiş, gelinen aşamada Cumhuriyet'in bu unsurlarının da tasfiyesi girişimine başlanmıştır. Türkiye açıkça bir seçimsizleştirme sürecine girmektedir" ifadelerini kullanan Işık, gençliğin direnişinin önemine dikkat çekerek, "Saraylar sizin, sokaklar bizimdir" dedi.

"Halkın iradesini gasp eden hiçbir güce teslim olmayacağız"

CHP Kadıköy Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ege Yahşi ise 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin bir anlam taşıdığını ifade etti. Yahşi, "Ulusal egemenliğe göz diken, halkın iradesini gasp eden hiçbir güce teslim olmayacağız" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı süreçlerini eleştiren Yahşi, verilen hapis cezasının sadece İmamoğlu'na değil, "milyonların iradesine karşı yapılmış bir darbe" olduğunu vurguladı.

Yahşi, anayasal haklarını kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan gençlere de dikkat çekerek "Bu ülkenin gençleri korkmaz, susmaz, teslim olmaz" dedi. Yahşi,, CHP Kadıköy Gençlik Kolları olarak Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasağın kaldırılması için başlatılan imza kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. Basın açıklaması, küçük bir çocuğun şiir okuması ile son buldu.

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Kaynak: ANKA

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