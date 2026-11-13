CHP Kadın Kolları Başkanı Gülsever, Kocaeli'de kadın üreticileri dinleyecek - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Başkanı Gülsever, Kocaeli'de kadın üreticileri dinleyecek

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CHP Kadın Kolları Başkanı Gülsever, Kocaeli\'de kadın üreticileri dinleyecek
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CHP Kadın Kolları Başkanı Gülsever, Kocaeli\'de kadın üreticileri dinleyecek
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Kocaeli temaslarında kadın muhtarlar, esnaf ve kadın kooperatifleriyle görüşecek. Gülsever, üreten kadınların ürünlerini satamadığını ve seslerinin duyulmadığını söyleyerek çözüm üretmeye geldiklerini belirtti.

Haber: Feyaz ÇANAK/ Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(KOCAELİ) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, "Türkiye'nin her yerinde kadınların çığlıkları var, üreten kadınların çığlıkları var. Diyorlar ki: 'Ürettiklerimizi satamıyoruz, bir yıl boyunca bekliyoruz. Bu üretimi elde edip yılı geçirebilmek için maalesef tarlada kalıyor ürünlerimiz ve kimse sesimizi duymuyor.' Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hepsinin sesini duymaya geldik, onları görmeye geldik, çözümleri üretmeye geldik" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Kocaeli temasları kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP'li kadınların karşıladığı Gülsever, Kocaeli'de tüm gün sürecek temaslarda ilk olarak kadın muhtarlarla buluşacağını belirterek, "Genel Başkanımızın son Meclis toplantısında söylediği, özellikle yerel yönetimlerde kadın muhtarların ve tüm muhtarlarımızın tespit edilmesi, mahallenin ilk sorunlarını bilen muhtarlarımıza söz sahibi olarak mahallesine sağlıklı hizmetin verilmesi yönündeki bu açıklamasını kıymetli buluyoruz. Muhtarlarımızla bir araya geliyoruz" diye konuştu.

Daha sonra pazar ziyaretinde hem esnafın hem de yurttaşların sorunlarını dinleyeceklerini söyleyen Gülsever, "Çok uzun zamandır Genel Başkanımız Esnaf Bakanlığı'nın kurulmasını gündemde tutuyor ve bunun çok kıymetli olduğunu, esnafın birebir sorunlarının bu bakanlıkla çözülebileceği noktasındaki görüşünü sürekli dile getiriyor. Bunu kıymetli buluyor, bununla ilgili görüşlerimizi esnafımıza anlatacağız" ifadelerini kullandı.

"KADIN KOOPERATİFLERİMİZLE BİR ARAYA GELİYORUZ"

Yine temaslar kapsamında kadın üreticilerle buluşacaklarını, onların sorunlarını dinleyeceklerini vurgulayan Gülsever, şunları kaydetti:

"Kadın kooperatiflerimizle bir araya geliyoruz. Kadınlar girişimci bir şekilde ekonomiye katkı koymak için birlikteler ve ailelerine katkı sunmak istedikleri bu ortaklıkta maalesef çözümsüzlükle karşı karşıya kalıyorlar. Yaptıkları patentli ürünleri bile satamadıklarını, birlikteliğin getirdiği ekonomik yapıların desteklenmediğini, teşviklerin verilmediğiyle ilgili kooperatifler üzerinde maalesef ekonomik baskı var. Kadın girişimcilerin desteklenmesi, hibe desteklerinden faydalanabilmesi yönündeki çalışmalar için biz kendimiz Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı olarak bir hazırlık içindeyiz; buradan da onun müjdesini verelim en azından.

8 Kasım'da yıl dönümü gerçekleşen, maalesef elim bir kazada kaybettiğimiz 6 kadın ve 3 çocuğumuz için Dilovası'na gideceğiz. Ailelerle dayanışarak acılarını bir kez daha birlikte paylaşacağız. Hepsine başsağlığı diliyorum buradan tekrar. İzmir Aliağa'da çok kısa bir süre önce aynı kazaları yaşadık. İhmallerin, kontrolsüzlüklerin getirdiği yapılarda can kayıpları devam ediyor. Bilirkişi raporlarındaki ortak akıl, dikkatsizliğin ve bu çalışmalardaki aksiliklerin, denetimsizliklerin sonucunu bir kez daha ortaya koyuyor. İş kazalarının sıradan birer kaza olarak geçiştirilmemesi gerektiğini, çok ciddi önlemlerin alınmasını ve denetimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını bir kez daha vurguluyoruz. Bugün onlara giderek acılarını paylaşacak, acılarını azaltmaya çalışacağız. Ama bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum tüm kayıplarımıza. Düzce, biliyorsunuz, 12 Kasım'da deprem yaşamıştı; bir daha depremlerin olmaması için bu bölgelerdeyiz. Yarın bütün örgütümüz de buraya gelecek, Kocaeli'ndeyiz. Genel başkanımız yarın burada olacak, gazetecilerle bir arada olacak, kanaat önderleriyle bir arada olacak ve sonra bir halk buluşması gerçekleştireceğiz.

Biz sadece bugün muhtarlarımızla, yönetici kadınlarımızla bir arada olmayacağız; Sanayi Odası'nın kadın meclis başkanlarıyla bir araya geleceğiz. Üreten kadınları, istihdamı sağlayan kadınları, sanayide kadın gücünü göreceğiz. Ve bu gücün daha fazla artırılabilmesi için onların sorunlarını dinleyecek, bize iletmek istedikleri taleplerine kulak vereceğiz. Yarın ayrıca fındık toplayan kadınlarla, Genel Başkanımızla, yönetici kadınlarla bir araya geleceğiz. Türkiye'nin her yerinde kadınların çığlıkları var, üreten kadınların çığlıkları var. Diyorlar ki: 'Ürettiklerimizi satamıyoruz, bir yıl boyunca bekliyoruz. Bu üretimi elde edip yılı geçirebilmek için maalesef tarlada kalıyor ürünlerimiz ve kimse sesimizi duymuyor.' Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hepsinin sesini duymaya geldik, onları görmeye geldik, çözümleri üretmeye geldik."

Kaynak: ANKA
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