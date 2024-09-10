CHP'den Narin İçin Adalet çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Narin İçin Adalet çağrısı

CHP\'den Narin İçin Adalet çağrısı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin adalet talebinde bulundu. Kaya, Narin'e bunu yapanların bulunması ve cezalandırılması için takipte olacaklarını belirtti.

10.09.2024 17:51
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, "Narin'e bunu yapanların bir an evvel bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılması için takipte olacağız." dedi.

Kaya, beraberinde partisinin Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Diyarbakır Barosu'nu ziyaret etti, Baro Başkanı Nahit Eren ile görüştü.

Kaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın acısını paylaşmak adına kentte bulunduklarını söyledi.

Narin'in küçük bedeninin bir çuvalın içerisine konulmuş şekilde bulunduğunu anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

"Narin'imizi küçük bir çuvalın içine sığdırdılar ama 85 milyonun vicdanını o çuvala sığdıramayacaklar. Türkiye'de bütün insanlık ayakta. Bu ülkede öldürülen her çocuk, kadın, insanlık onurumuzu yitirmemize sebep oluyor. Narin'e bunu yapanların adaletin önünde bir an evvel bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılması için takipte olacağız. Bir başka Narin daha bu olayları, böyle bir sonu yaşamasın. Bu toplum bir daha böyle bir faciayla, böyle bir vahşetle karşılaşmasın diye Cumhuriyet Halk Partisi olarak Narin'in davasını ciddiyetle, titizlikle yakından takip edeceğiz."

"Narin'in ölümüne sebep olan herkes hak ettiği cezayı almalı"

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ise Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, gizlilik kararına uyarak sürece ilişkin zaman zaman açıklamalar yaptıklarını belirtti.

Eren, şunları söyledi:

"Narin artık aramızda yok ama toplumun vicdanında büyük yara var. Herkesin bir adalet beklentisi var, Narin için adalet talebi var. Bizlerin bu saatten sonraki temel görevi de Narin'in ölümüne sebep olan, doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olan herkesin yargı makamları önünde hak ettikleri cezayı almalarıdır."

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve beraberindekiler daha sonra Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek, dua etti, mezara çiçek bıraktı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, ziyaretin ardından gazetecilere, "Bu canice yapılan cinayeti bir kez daha mezarı başından lanetliyoruz. Bu, Narin'in şahsında tüm topluma karşı işlenmiş en ağır suçlardan birisidir. Tüm toplumun vicdanını kanatan bu eylemin sorumlularının ortaya çıkması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

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